Jetzt ist es offiziell! Sohn von Formel-1-Legende steigt ins Cockpit

In der Formel 1 verpasste Rubens Barrichello nur knapp den WM-Titel, fuhr lange an der Seite der Legende Michael Schumacher und ist auch jetzt weiterhin eng in der Königsklasse. Schließlich verfolgt der Brasilianer die beliebte Rennserie weiterhin.

Vermutlich hatte Barrichello auch einst die Hoffnung, dass sein Sohn Eduardo in seine Fußstapfen in der Formel 1 tritt. Dazu ist es nicht gekommen, und dennoch darf sich der Papa freuen. Sein Sohn wird nämlich in einer anderen Rennserie an den Start gehen.

Lotto-Deals zum Aktions-Preis! Nächste Ziehung steht an

Sohn des Ex-Formel-1-Stars Barrichello hat neues Team

Van der Steur Racing gibt bekannt, dass der 23-jährige Eduardo „Dudu“ Barrichello sein Debüt in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship feiern wird. Barrichello ersetzt Stammfahrer Rory van der Steur, der sich von einem Unfall erholt. Zusammen mit Valentin Hasse-Clot und Anthony McIntosh fährt er beim TireRack.com Battle on the Bricks am Indianapolis Motor Speedway.

Auch interessant: Verstappen-Hammer in Monza: Folgt jetzt die irre Wende in der Formel 1?

Barrichello, Sohn von Formel-1-Legende Rubens Barrichello, freut sich auf die Chance. Auf Social Media dankte er dem Team: „Ich verspreche, deinen Sitz sehr warm und sauber zu halten, und danke dem Team für sein Vertrauen.“ Er teilt das Auto mit Hasse-Clot und McIntosh.

Letztes Jahr belegte Barrichello den dritten Platz in der Brazilian Stock Car Pro Series. Danach wechselte er in die FIA World Endurance Championship (WEC). Als Teil des Aston Martin LMGT3-Teams Racing Spirit of Leman machte er auch international auf sich aufmerksam.

Vom F1-Erbe zur Langstreckenszene

Beim WEC-Heimrennen in Sao Paulo holte Barrichello seinen ersten LMGT3-Podiumsplatz. Mit McIntosh, der WEC-Debütant war, und Hasse-Clot wurde er Dritter. Das Trio startet dieses Wochenende erneut zusammen im Aston Martin Vantage GT3 in der GTD-Klasse in Indianapolis.

Mehr Nachrichten für dich:

Nächste Woche fahren sie gemeinsam bei den WEC 6 Hours of Fuji. Dort absolviert McIntosh sein zweites WEC-Rennen. Barrichello, geprägt von seinem Vater Rubens Barrichello, der als Formel-1-Legende gilt, entwickelt seinen ganz eigenen Stil im Motorsport.