Formel 1 bei RTL: Sender verkündet Hammer! Das erwartet die Zuschauer

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Die Formel 1 läuft in diesem Jahr exklusiv bei Sky, allerdings konnte sich RTL Übertragungsrechte für vier Rennen sichern. Damit zeigt RTL die Rennen von Imola, Barcelona und Monza. Das vierte Rennen sollte eigentlich aus Brasilien übertragen werden.

Daraus wird jedoch nichts, wie RTL am Sonntag bekannt gab. Doch der Sender hat für sein finales Formel 1-Rennen bereits eine Alternative parat.

Formel 1: DIESES Rennen zeigt RTL nun

Am 5. Dezember steigt erstmals der Große Preis von Saud-Arabien und RTL ist live vor Ort. Die Premiere auf dem Stadtkurs von Dschidda kommt damit ins Free-TV.

Formel 1 bei RTL: Es gibt eine Änderung! Foto: IMAGO / HochZwei

„Ursprünglich hatte RTL den Großen Preis von Brasilien für seine vierte F1-Übertragung in diesem Jahr ins Auge gefasst. Das Rennen in Sao Paulo wurde wegen Änderungen im Rennkalender durch die Corona-Pandemie aber um eine Woche nach hinten auf den 14. November verschoben“, teilte RTL auf seiner Homepage mit.

Der Formel 1-Rennkalender 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola)* - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona)* - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa) - Sieger: Max Verstappen

05. September – Niederlande (Zandvoort) - Sieger: Max Verstappen

12. September – Italien (Monza)*

26. September – Russland (Sotschi)

10. Oktober – Türkei (Istanbul)

24. Oktober – USA (Austin)

07. November – Mexiko (Mexiko-Stadt)

14. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – offen

05. Dezember – Saudi-Arabien (Dschidda)*

12. Dezember – Abu Dhabi

*Rennen werden auch bei RTL übertragen

Damit zeigt RTL zwar nicht das legendäre Rennen in Brasilien, kann damit aber womöglich die Entscheidung im Kampf um die Weltmeisterschaft zeigen. Der Große Preis von Saudi-Arabien ist das vorletzte Rennen im Kalender.

Aktuell liefern sich Max Verstappen und Lewis Hamilton ein ganz enges Duell um die Weltmeisterschaft. Die Entscheidung wird vermutlich erst am Ende der Saison fallen, vielleicht ja sogar in Dschidda.

Saudi-Arabien – Nacht-Rennen unter Flutlicht, Premiere im Formel 1-Kalender und mögliche WM-Entscheidung – ist sicher kein schlechter Ersatz für Brasilien.

Auch 2022 wird RTL vier Rennen aus der Formel 1 zeigen, welche ist noch unklar.

