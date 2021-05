RTL mit Hammer-Nachricht zur Formel 1! DAS schien ausgeschlossen – bis jetzt

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Die Fans waren geschockt, als RTL die Rechte an der Formel 1 komplett verlor.

Es schien undenkbar, dass es schon bald ein Comeback der Rennserie bei RTL geben würde. Doch jetzt wurde es verkündet. Und der Sender hat sich für die Formel 1 einen Experten an Bord geholt, der ein echter Star ist.

Formel 1 bei RTL: Ralf Schumacher feiert Comeback

Ralf Schumacher sitzt normalweise bei den Formel 1-Übertragungen von Sky am Mikrofon. Beim Barcelona-GP wird der frühere Rennfahrer aber für RTL sein Comeback feiern. Das gab der Sender bekannt.

Die Formel 1 bei RTL – jetzt holt der Sender eine Ikone zurück. Foto: dpa

„Die Formel 1 fasziniert mich nach wie vor“

„Die Formel 1 fasziniert mich nach wie vor. Und durch meinen Einsatz als Sky-Experte bin ich wieder sehr oft an den Rennstrecken, nah dran am Geschehen. Ich freue mich aber auch sehr, beim Großen Preis von Spanien wieder ein Teil des RTL-Teams zu sein, denn RTL hat ja meine gesamte Karriere in der Königsklasse begleitet. Und natürlich hoffe ich auf ein spannendes Rennen“, wird Ralf Schumacher zitiert.

Ralf Schumacher wird beim Spanien-GP RTL-Experte. Foto: imago images/HochZwei

Bereits in der vergangenen Saison war Ralf Schumacher als Gast-Experte bei RTL im Einsatz. Jetzt feiert der Bruder von Rekordweltmeister Michael sein Comeback.

Die Formel 1 bei RTL:

Großer Preis der Emilia-Romgna (Monza) am 18. April

Großer Preis von Spanien (Barcelona) am 09. Mai

Großer Preis von Italien (Monza) am 12. September

Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo) am 07. November

Vier Rennen der Formel 1 bei RTL

Wer dann den Job des Experten bei Sky übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Der Pay-TV-Sender baut bei der Formel 1-Übertragung auch auf die Ex-Piloten Nico Rosberg und Timo Glock.

In der Formel 1 sorgt RTL für einen Hammer. Foto: dpa

RTL hatte nach 30 Jahren die TV-Rechte an der Formel 1 verloren, konnte sich mit Sky aber auf eine Sublizenz einigen. Insgesamt vier Rennen darf der Sender zeigen.

Das erste Rennen in Imola ist bereits gelaufen. Die weiteren Rennen sind Barcelona (09. Mai), Monza (12. September) und Sao Paulo (07. November). Mit welchem Team RTL an den Start geht, erfährst du hier!

RTL hat in der Formel 1 mit einem Comeback für Staunen gesorgt. Foto: imago images/PanoramiC

Der Formel 1-Rennkalender für 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola)* - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal)

09. Mai – Spanien (Barcelona)*

23. Mai – Monaco

06. Juni – Azerbaidschan (Baku)

13. Juni – Kanada (Montreal)

27. Juni – Frankreich (Le Castellet)

04. Juli – Österreich (Spielberg)

18. Juli – Großbritannien (Silverstone)

01. August – Ungarn (Budapest)

29. August – Belgien (Spa)

05. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)*

26. September – Russland (Sotschi)

03. Oktober – Singapur

10. Oktober – Japan (Suzuka)

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

07. November – Brasilien (Sao Paulo)*

21. November – Australien (Melbourne)

05. Dezember – Saudi Arabien (Dschidda)

12. Dezember – Abu Dhabi

*Rennen werden auch bei RTL übertragen

Beim Regenrennen in Imola war viel los auf der Strecke: Mick Schumacher hatte seinen ersten Unfall. Foto: imago images/PanoramiC

Das sind die Formel 1-Fahrer 2021:

Mercedes: Hamilton, Bottas

Red Bull: Verstappen, Perez

Aston Martin: Vettel, Stroll

Ferrari: Leclerc, Sainz

Alpine (vorher: Renault): Ocon, Alonso

McLaren: Norris, Ricciardo

Alfa Romeo: Räikkönen, Giovinazzi

Alpha Tauri: Gasly, Tsunoda

Haas: Schumacher, Mazepin

Williams: Russell, Latifi

Ralf analysiert seinen Neffen

Nach Portugal folgt dann auch schon Schumachers Comeback-Debüt in Barcelona. Dann analysiert er unter anderem auch die Performance seines Neffen. Mick Schumacher, Sohn von Rekord-Weltmeister und Ralf-Bruder Michael Schumacher, fährt seit dieser Saison in der Königsklasse mit.

Mick Schumacher fährt seit dieser Saison in der Formel 1. Foto: imago images/ZUMA Wire

In der Formel 1 sorgt RTL für einen Paukenschlag. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

