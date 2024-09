Formel 1: Pikante Enthüllung! F1-Bosse schmieden irren Plan

Die Formel 1 hat ein Nachwuchs-Problem! Immer lauter werden die Beschwerden, Nachwuchsfahrer hätten heutzutage kaum Möglichkeiten, sich auf die Königsklasse vorzubereiten. Neben verpflichtenden Rookie-Tests gibt es sonst nur eine Rookie-Vorgabe bei den Reifentests nach der Saison.

Dieses Problem will die Formel 1 jetzt angehen. Und so wird hinter den Kulissen über einen verrückten Plan nachgedacht. Bekommen Rookies ihre Chance, auf sich aufmerksam zu machen, wenn Max Verstappen und Co. schon im Urlaub sind?

Formel 1: Rookies versagen

Logan Sargeant ist die vielleicht tragischste Figur des F1-Jahres. Nach einem erneuten Crash in Zandvoort setzte ihn Williams mitten während der Saison vor die Tür. Es ist das bittere Ende, einer ganz schwierigen Zeit. Denn Sargeant wackelte vom Beginn seiner Karriere, konnte sich nie wirklich vom Ruf des unerfahrenen Rookies lösen.

Kein Einzelbeispiel. Auch ein Mick Schumacher oder dessen Ex-Kollege Nikita Mazepin kamen in die Formel 1 und hatten nur Probleme. Fahrer wie Oscar Piastri, die direkt brillieren, sind die Ausnahme. Ist der Sprung in die Königsklasse zu groß?

Änderungen gefordert

Fakt ist, dass die Möglichkeiten für Testfahrten in den vergangenen Jahren immer weiter eingeschränkt wurden. Die Teams haben kaum Möglichkeiten, um außerhalb der Rennwochenenden Daten zu sammeln. Und wenn, dann lassen sie natürlich lieber ihre Stammfahrer ran, damit die Daten verlässlich sind.

Deshalb werden erneut Forderungen nach Änderungen laut. Die neueste verrückte Idee: Ein Sprintrennen in F1-Autos nach dem letzten Saisonrennen in Abu Dhabi. Die Idee sei laut Berichten im Rahmen des letzten Meetings der F1-Kommission entstanden.

Nach dem letzten Grand Prix des Jahres stehen traditionell noch Reifentests an, bei denen der Einsatz eines Rookies Pflicht ist. Um noch mehr Talenten die Chance zu geben, denkt man jetzt aber sogar darüber nach, nach den Reifentests ein Sprintrennen nur für Rookies zu veranstalten. Bis zum nächsten Meeting sollen die Sportdirektoren die Möglichkeiten eines solchen Events prüfen.

Formel 1: Boss euphorisch

CEO Stefano Domenicali sieht darin eine super Möglichkeit. „Es würde sicherlich ihr Training unterstützen, um sie auf den nächsten Schritt vorzubereiten“, sagte der Italiener. Und vermarkten ließe sich das Rennen sicherlich auch noch…