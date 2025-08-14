Talenten droht dicke Formel-1-Klatsche! Brutale Realität schlägt wieder einmal zu

Die Formel 1 ist ein brutales Geschäft – das berichtet beinahe jeder, der mit ihr zu tun hatte. Insbesondere als Fahrer ist der Weg dorthin hart und steinig. Kein Wunder, immerhin muss man unter den 20 besten Fahrer der Welt sein, um einen Platz zu bekommen.

Immerhin: Mit dem Einstieg von Cadillac gibt es ab der kommenden Saison 22 Fahrerplätze in der Formel 1! Die Chance für neue Rookies, einen Vertrag zu ergattern? Eher nicht. Anders als in dieser Saison droht im kommenden Jahr eine Ohrfeige für die Talente.

Formel 1: Kaum Chancen für den Nachwuchs

In diesem Jahr dürfen in der Formel 1 verhältnismäßig viele Rookies ran. Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Oliver Bearman und Liam Lawson fahren alle ihre erste (ganze) Saison. Auch Jack Doohan und dessen Ersatz Franco Colapinto hatten vor ihren Fahrten für Alpine kaum bis gar keine F1-Erfahrung.

Doch weil die allermeisten der F1-Rookies gute Leistungen zeigen, droht den derzeitigen Top-Talenten aus der Formel 2 ein bitteres Szenario. Denn zum Jahreswechsel dürften kaum Cockpit-Plätze frei werden. Der Weg in die Formel 1 scheint für alle wie vernagelt – mit einer einzigen Ausnahme.

Arvid Lindblad ist Beobachtern der Königsklasse spätestens ein Begriff, seit die FIA ihm eine verfrühte Superlizenz gewährte (hier alle Infos dazu). Dass der Red-Bull-Junior spätestens kommende Saison mindestens im Racing-Bulls-Auto sitzt, gilt als beschlossene Sache. Doch für den Rest des F2-Feldes sieht es düster aus.

Top-Talent droht bittere Pille

Lindblad ist derzeit Siebter in der Formel 2. Vor ihm liegen Fahrer wie Leonardo Fornaroli, Jack Crawford, Richard Verschoor, Luke Browning, Alex Dunne und Pepe Marti. Sie alle teilen das Schicksal, dass es um sie kaum oder gar keine Gerüchte um einen möglichen Einstieg in die Formel 1 gibt.

Lediglich bei Crawford gab es zuletzt Spekulationen, ob Cadillac als US-Team auf den Amerikaner setzen könnte. Fix ist da aber noch gar nichts. Gut möglich, dass Lindblad letztlich sogar als einziger Rookie in die Saison 2026 geht.

Besonders bitter könnte es für Fornaroli werden. Der Italiener fährt seine erste F2-Saison, nachdem er im letzten Jahr die Formel 3 gewonnen hatte. Auch jetzt ist er erster. Gewinnt er erneut, ist er im neuen Jahr höchstwahrscheinlich zum Zuschauen gezwungen. Denn wer die Formel 2 gewonnen hat, darf dort nicht mehr starten. Und die Chancen auf einen Platz in der Formel 1 sind wie beschrieben nur sehr gering.