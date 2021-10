Formel 1: Nach Horror-Crash – jetzt testet die FIA diese Neuheit

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Die Formel 1 hat ihr Streben nach Sicherheit in den vergangenen Jahren stark intensiviert. Mit der Einführung des Halos brachte die FIA die größte Neuerung auf den Weg.

Romain Grosjean rettete der „Heiligenschein“ beim Horror-Crash in Bahrain 2020 das Leben. Jetzt testet die Formel 1 die nächste Innovation in Sachen Sicherheit.

Formel 1: Neue Sicherheitshandschuhe im Test

Beinahe unbeschadet überstand Romain Grosjean den schrecklichen Feuer-Unfall in Bahrain, lediglich seine Hände erlitten schwere Verbrennungen. Und genau an diesem Punkt will die FIA jetzt ansetzen.

Formel 1: Romain Grosjean überlebte diesen dramatischen Unfall Foto: imago images/HochZwei

In der Türkei werden fünf Fahrer neu entwickelte Handschuhe testen. Lewis Hamilton und Carlos Sainz griffen im Training auf Produkte von Puma zurück, Daniel Ricciardo testete Handschuhe von Sparco, Sebastian Vettel von Alpinestars und George Russell von OMP.

„Seit Anfang 2021 führt die FIA-Sicherheitsabteilung ein Forschungsprojekt mit dem Ziel durch, den Wärmedurchgangsschutz der Fahrerhandschuhe zu verbessern“, teilten die Rennkommissare mit.

Weiter heißt es in der offiziellen Mitteilung: „Die spezifischen Änderungen an den Handschuhspezifikationen, die erforderlich sind, um diesen erhöhten Schutz zu erreichen, müssen mit dem Maß an Komfort und Fingerfertigkeit, das erforderlich ist, um das Auto sicher und über längere Zeiträume zu bedienen, in Einklang gebracht werden.“

Grosjean erlitt schwere Verbrennungen an seinen Händen. Foto: imago images/Motorsport Images

Tests im offiziellen Training sind für Innovationen der Sicherheit zugelassen. Man müsse die Handschuhe vor der Zulassung unter realen Bedingungen testen.