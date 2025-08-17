Schock um Ex-Formel-1-Star! Er muss ins Krankenhaus

Das Leben als Formel-1-Fahrer ist schon gefährlich genug, doch abseits der Rennstrecke ist es für die Piloten auch oft riskant. So erging es beispielsweise Daniel Ricciardo. Der ehemalige Red Bull- und McLaren-Star erlitt nämlich Verletzungen.

Berichten zufolge stürzte der Ex-Formel-1-Star mit seinem Dirt Bike und verletzte sich am Schlüsselbein. Daraufhin wurde Daniel Ricciardo ins Krankenhaus in Queensland gebracht.

Ex-Formel-1-Star Daniel Ricciardo verletzt sich

Wie „planetf1.com“ berichtet, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag (14. August) in seiner Heimat im Norden von Queensland. Daniel Ricciardo war dabei mit seinem Dirt Bike unterwegs und stürzte so schwer, dass er anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Genauere Informationen zum Hergang des Unfalls sind aktuell noch nicht bekannt. Ricciardo soll sich am Schlüsselbein verletzt haben. Derzeit ist es noch nicht klar, ob es gebrochen ist oder nicht .

Ricciardo selbst hat sich in den sozialen Netzwerken noch nicht zum Vorfall geäußert, dürfte dies aber vermutlich aufgrund seiner großen Reichweite noch in den kommenden Tagen tun.

Unklare Zukunft beim Ex-Piloten

Es ist das erste Mal seit mehreren Monaten, dass es wieder News um den Australier gibt. Nach seinem Formel-1-Aus bei den Racing Bulls verschwand Ricciardo von der Bildfläche. Erst vor Kurzem gab er einen Auftritt und äußerte sich wie immer humorvoll.

Auf die Frage, was er seit seinem letzten Rennen gemacht habe, antwortete Ricciardo: „Was ich nicht gemacht habe, ist mich zu rasieren.“ Ricciardo trägt aktuell nämlich einen Vollbart. Doch dann wurde der ehemalige Pilot plötzlich ernst.

„Dieses Jahr war für mich eine Art Selbstfindung. Ich habe so lange dieses verrückte Leben auf Hochtouren gelebt, und dieses Jahr habe ich mich etwas mehr der Ruhe gewidmet. Ich hatte viel Zeit.“ Ricciardo sei viel unterwegs gewesen und verbringt viel Zeit in einigen Ländern. Bleibt zu hoffen, dass er sich bei dem Unfall nicht zu schwer verletzt hat.