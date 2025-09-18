Ex-Formel-1-Liebling Ricciardo verkündet es selbst: Er hat einen neuen Job

Der frühere Formel-1-Fahrer Daniel Ricciardo hat in einem offenen Brief seine nächste große Rolle im Motorsport angekündigt. Obwohl er nicht mehr hinter dem Lenkrad sitzt, bleibt er der Szene treu.

Ab sofort wird er als weltweiter Botschafter für Ford Racing tätig sein und sich besonders auf die Marke Raptor konzentrieren.

Ein Formel-1-Star bleibt dem Motorsport treu

Ricciardo betont, dass seine Liebe zu allem, was Räder hat, ungebrochen ist. Und das auch nach seinem unrühmlichen Aus in der Formel 1 (hier mehr). Sein Ziel: Motorsport und Lebensfreude weiterhin zu verbinden. „Für mich ging es beim Rennsport immer darum, Spaß zu haben,“ schreibt er. Deshalb wählte er Ford, einen Hersteller, der Innovation und Freude perfekt kombiniert.

Seine Verbindung zu Ford begann 2017, als er in einen Raptor investierte – noch bevor er ein Haus besaß. Besuche in Dearborn und Köln haben seinen Eindruck vom Unternehmen nur bestätigt. Ob in der Designabteilung oder bei Crashtests: Ricciardo erklärt, er bewundere Fords Innovationskraft. Besonders bewege ihn die Leidenschaft für Motorsport im gesamten Unternehmen.

Formel 1, Raptor und gemeinsame Visionen

Der „Fan amerikanischer Produktionen“ freut sich nun riesig, Teil von Ford Racing zu sein. Egal, ob in der Formel 1, bei Dakar oder in Le Mans – Ford setze Maßstäbe, somder Australier. Für Ricciardo ist der Raptor dabei nicht nur ein Truck, sondern ein Lebensgefühl. Roadtrips mit dem Raptor, so sagt er, gehören zu seinen schönsten Erinnerungen.

Sein neuer Job wird ihn nicht nur näher zu Ford-Fans bringen, sondern auch zu spannenden Projekten führen. Ricciardo erwartet eine aufregende Zukunft mit Ford, bei der Motorsport wieder im Mittelpunkt steht. „Also, auf den Spaß, das Lachen und die Erinnerungen, die vor uns liegen,“ schließt er motiviert.