Keine Rückkehr! Ex-Pilot rechnet mit der Formel 1 ab

Der australische Ex-Formel-1-Pilot Daniel Ricciardo hat sich nach dem Ende seiner Karriere eine neue Lebensrichtung gesucht. Nach einem emotionalen Abschied bei Racing Bulls beim Singapur-Grand-Prix 2024 widmet sich der achtmalige Grand-Prix-Sieger nun persönlichen Projekten und einer Phase der Selbstfindung.

Er sprach kürzlich bei einem Kongress in seiner Heimat offen über diese Veränderungen und legt aktuell großen Wert auf Ruhe und Reflexion, statt auf Rennen und Adrenalin. Thema war auch eine mögliche Rückkehr in die Formel 1.

Formel 1: Vom Vollgas zur Entschleunigung

„Dieses Jahr war ein bisschen Selbstfindung. Ich habe so lange dieses verrückte Hochgeschwindigkeitsleben geführt, und dieses Jahr habe ich ein bisschen zur Ruhe gefunden“, betonte der Ex-Formel-1-Pilot Ricciardo.

Eine Wanderung durch Alaskas Wildnis war eines seiner Highlights. Der Humor kam dabei nicht zu kurz: „Dass ich dabei nicht von einem Grizzly zerfleischt wurde, war ein Bonus.“ Gleichzeitig hat er in dieser neuen Lebensphase vor allem die Bedeutung von Familie und Freunden erkannt. Er reflektiert kritisch, wie der Hochleistungssport ihn geprägt hat: „Ich versuche herauszufinden, wer ich bin, abseits meiner Rolle als Rennfahrer.“ Dabei setzt er sich das Ziel, selbstloser zu handeln und ein besserer Zuhörer zu werden.

Keine Rückkehr in die Formel 1?

Die Rückkehr in die Formel 1 scheint ausgeschlossen. Zwar gab es Gerüchte über eine mögliche Rolle beim geplanten Cadillac-Team 2026, doch Ricciardo sowie Teamchef Graeme Lowdon erteilten ihnen eine klare Absage.

„Man muss einen Formel-1-Fahrer nicht überreden, ins Auto zu steigen“, stellte Lowdon fest. Stattdessen wendet sich Ricciardo neuen Projekten zu und reflektiert über seine bisherige Laufbahn: „Ich bin sehr dankbar für die Karriere, die ich hatte, und sehr dankbar, dass ich es so lange machen konnte.“

Mit seiner Modelinie „Enchante“ und seinem internationalen Weinlabel DR3 Wines baut Ricciardo eine erfolgreiche Zukunft außerhalb des Motorsports auf. Der langjährige Formel-1-Fahrer hat sich bewusst entschieden, die zweite Hälfte seines Lebens außerhalb der Boxengasse zu gestalten. Seine Reise zeigt eindrucksvoll, wie ein Profisportler nach einer intensiven Karriere neue Prioritäten setzen kann.

