Formel 1: Erschütternde Enthüllung nach Rücktritts-Ansage! „Es waren dunkle Tage“

Das dramatische Saisonfinale 2021 war sein letzter Arbeitstag in der Formel 1. Ein halbes Jahr nach seinem Rauswurf kehrt Michael Masi der FIA nun ganz den Rücken.

Jetzt enthüllt der ehemalige Rennleiter der Formel 1 die ganze schockierende Wahrheit über die Folgen des WM-Dramas von Abu Dhabi.

Formel 1: Michael Masi enthüllt schockierende Details

„No, Michael, no! This was so not right!” Diese Worte von Mercedes-Boss Toto Wolff hallen bis heute durch die Motorsportwelt.

Die Saison 2021 in der Formel 1 war an Dramatik nicht zu überbieten, die letzte Runde des letzten Rennens setzte dem irren Titelkampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton die Krone auf.

Morddrohungen und Verfolgungsängste

Für Masi hatte das Jahr aber böse Folgen. Schon während der Saison hatte er mehrfach in der Kritik gestanden. Seine Safetycar-Entscheidung (hier mehr), die maßgeblichen Einfluss auf die WM-Titelvergabe hatte, ließen bei vielen Fans von Lewis Hamilton und Mercedes offenbar alle Sicherungen durchbrennen.

Formel 1: Ex-Rennleiter Michael Masi offenbart die schockierende Wahrheit. Foto: picture alliance / empics

„Es waren dunkle Tage, ich fühlte mich wie der am meisten gehasste Mann auf dem Planeten“, sagte Masi jetzt gegenüber dem „Sydney Telegraph“. „Ich erhielt Morddrohungen, die sich gegen mich und meine Familie richteten.“

„Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich ein, zwei Tage später durch die Straßen Londons gelaufen bin. Ich habe angefangen, über meine Schulter zu schauen und mich zu fragen, ob die Leute hinter mir mich angreifen würden“, enthüllt der Australier.

Formel 1: Nachrichten an Masi waren „schockierend, rassistisch, beleidigend, gemein“

Nach dem Finale habe er hunderte von Nachrichten erhalten, die „schockierend, rassistisch, beleidigend, gemein“ waren. Rückblickend, so gesteht er, hätte er sich psychologische Hilfe holen sollen.

Nach diesen Enthüllungen ist es wenig überraschend, dass Michael Masi nun endgültig Schluss macht mit der FIA. Nach seinem Rauswurf als Renndirektor der Formel 1 sollte er eigentlich in anderer Funktion beim Motorsport-Weltverband bleiben. Das lehnte er nun selbst ab.

