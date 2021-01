Formel 1 plant radikalen Umbau – Vettel & Co. droht Chaos-Saison

Die Formel 1 hat weiter mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Der eigentliche Rennkalender wird wohl über den Haufen geworfen.

Wenige Wochen ist es erst her, dass der Motorsport-Weltverband FIA den Rennkalender der Saison 2021 in der Formel 1 vorgestellt hat. Schon jetzt wird er wieder völlig über den Haufen geworfen, wie das „Motorsport-Magazin“ berichtet.

Formel 1: FIA wirft neuen Rennkalender komplett über den Haufen

Mehr oder weniger sicher ist: Das erste Rennen in Melbourne muss wegen der strikten Einreise-Regeln in Australien verschoben werden, der Auftakt findet damit (womöglich) nicht am 21., sondern 28. März und nicht in Down Under, sondern in Bahrain statt. Das dürfte Vettel nicht gefallen.

Formel 1: Das Comeback im Albert Park muss wohl warten Foto: imago images/HochZwei

Deshalb könnten auch die Wintertests, in diesem Jahr nur an drei Tagen, in Bahrain statt Barcelona stattfinden.

+++ Wechsel-Hammer bei Aston Martin! Diese Vertragsauflösung ändert vieles +++

China und Vietnam droht erneute Absage

Und das ist noch lange nicht alles. Nun würfelt die FIA wohl auch den Rest des Rennkalenders noch einmal durcheinander. Den GPs in China und Vietnam drohen wie schon im letzten Jahr die Absage, Imola (Italien) und Portimao (Portugal) sollen sie ersetzen.

Auch der China-GP steht vor einer Absage. Foto: imago images / Motorsport Images

Brasilien soll vorverlegt werden, Saisonfinale nach hinten

In Australien soll, soweit möglich, am 21. November gefahren werden.

Dafür soll der Große Preis von Brasilien auf den 7. November vorgezogen und die letzten Rennen in Saudi-Arabien und Abu Dhabi jeweils um eine Woche nach hinten verschoben werden. Das Saison-Finale wäre damit am 12. Dezember.

Der ursprüngliche Rennkalender für 2021

21. März – Australien (Melbourne)

28. März – Bahrain (Sakhir)

11. April – China (Shanghai)

25. April – Noch offen

9. Mai – Spanien (Barcelona)

23. Mai – Monaco

6. Juni – Azerbaidschan (Baku)

13. Juni – Kanada (Montreal)

27. Juni – Frankreich (Le Castellet)

4. Juli – Österreich (Spielberg)

18. Juli – Großbritannien (Silverstone)

1. August – Ungarn (Budapest)

29. August – Belgien (Spa)

5. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)

26. September – Russland (Sotschi)

3. Oktober – Singapur

10. Oktober – Japan (Suzuka)

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

14. November – Brasilien (Sao Paulo)

28. November – Saudi Arabien (Dschidda)

5. Dezember – Abu Dhabi

Ob der überarbeitete Rennkalender der Formel 1 dann auch so durchgeführt werden kann, darf allerdings bezweifelt werden.

Noch immer sorgt die Corona-Pandemie weltweit für so viel Wirbel, das weitere und auch kurzfristige Änderungen und Absagen vorprogrammiert sind.

Hammer-Wechsel bei Vettel-Team

Während die Formel 1 mit Hochdruck an einer Lösung arbeitet, schafft Aston Martin Racing die Grundlage für die Zukunft. Das Vettel-Team hat jetzt einen wichtigen Wechsel verkündet, der für Vettel einiges verändert. Hier mehr Infos!