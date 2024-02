Formel 1: Enthüllt! Kommt es zum nächsten Grand-Prix-Hammer?

Zwar befindet sich die Formel 1 gerade in der Pause und in der Vorbereitung auf die Saison 2024, dennoch kommen weiterhin viele Schlagzeilen aus der Motorsport-Königsklasse. Die Teams präsentieren bald die neuen Autos und vor einigen Tagen wurde ein Hammer verkündet.

Die Formel 1 verkündete, dass der Spanien-GP 2026 in Madrid stattfinden wird. Eine neue Strecke wird dafür geschaffen. Nun bahnt sich der nächste Paukenschlag an. Laut einer Enthüllung könnte in den USA wohl ein viertes Rennen stattfinden.

Formel 1: Enthüllung sorgt für Aufregung!

Mit dem nächsten Straßenkurs hat die Formel 1 die Fans nicht gerade begeistert. In Madrid wird nämlich rund um das Messegelände Ifema gefahren. Es sind zu viele Stadtrennen, was den Fans missfällt. Ob die Verantwortlichen auf die Kritik eingehen werden? Anscheinend nicht.

Denn schon bald könnte ein weiterer Stadt-GP zum Kalender hinzugefügt werden. Laut einer Enthüllung, die derzeit in den Medien kursiert, hat sich die Motorsport-Königsklasse die Namensrechte für einen Grand Prix in Chicago gesichert. Es wäre also nach Austin, Miami und Las Vegas das vierte Rennen in den USA.

Die Verantwortlichen registrieren solche Namensrechte nicht einfach so. In der Vergangenheit wurden solche Anträge für Las Vegas, Madrid und New York gestellt. Lediglich bei Letzterer fehlt noch die Verkündung.

Nächstes Rennen in den USA?

Die Frage ist jetzt, wie lange es dauert, bis der Chicago-GP in der Formel 1 ausgetragen wird. Beim Las Vegas-GP, der erstmals im vergangenen Jahr stattfand, beantragten die Verantwortlichen im November 2017 einen Antrag. Sechs Jahre später gab es dann das Rennen in der Motorsport-Königsklasse.

Ob es auch so lange bei Chicago dauert, wird sich zeigen. Sollte es genauso wie bei Las Vegas sein, könnte Chicago 2030 in den Rennkalender aufgenommen werden. Die Millionen-Metropole verfügt keine eigene Rennstrecke, also müsste eine gebaut werden. Somit dürfte sich die USA über das vierte Rennen in den Staaten freuen.