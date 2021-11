Formel 1: Jetzt ist es raus! Rückkehr erfreut Millionen Fans

Seit er 2004 erstmals befahren wurde, gehört der Kurs in Shanghai zum festen Repertoire der Formel 1 – aber dann war plötzlich Schluss.

Dreimal muss China seit 2019 auf einen Grand Prix der Formel 1 verzichten. Zweimal fiel das Rennen wegen Corona aus, für 2022 wurde er gar nicht erst in den Rennkalender aufgenommen.

Das Aus für das „Reich der Mitte“ in der Königsklasse? Mitnichten! Millionen chinesische Motorsport-Fans dürfen feiern: Die Formel 1 kehrt schon bald zurück.

Formel 1: China-GP ab 2023 wieder im Programm

Die Formel 1 hat den Vertrag mit dem Shanghai International Circuit bis 2025 verlängert, ab 2023 wird der China-GP wieder regulär im Rennkalender der Formel 1 auftauchen.

Seit 2019 gastierte die Formel 1 nicht mehr in Schanghai. Foto: imago images / HochZwei

„Das ist eine großartige Nachricht für alle unsere Fans in China. Wir freuen uns, diese Vereinbarung bekannt geben zu können, die uns bis 2025 in Shanghai fahren lässt“, sagt Formel-1-Boss Stefano Domenicali.

„Unsere Partnerschaft mit Promoter Juss Sports ist unglaublich stark und wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer langfristigen Partnerschaft“, so der 56-Jährige weiter.

Die Formel 1 fährt 2023 wieder in China. Foto: imago images/Motorsport Images

Domenicali erklärt: „Wir sind zwar alle enttäuscht, dass wir China aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht in den Kalender für 2022 aufnehmen konnten, aber China wird wieder dabei sein, sobald die Bedingungen es zulassen, und wir freuen uns darauf, so bald wie möglich wieder bei den Fans zu sein.“

Der Shanghai International Circuit ist seit 2004 Teil des Formel 1-Zirkus. Rekordsieger ist Lewis Hamilton mit sechs Erfolgen in China.

Formel 1: 2019 waren Vettel und Co zuletzt zu Gast in China. Foto: imago images / HochZwei

Sebastian Vettel wird 2023 erstmals im Aston Martin in Shanghai fahren. Foto: dpa

Beim letzten Formel 1-Rennen in China schaffte es Sebastian Vettel im Ferrari aufs Podium. Foto: dpa

