Formel 1: Rennkalender vorgestellt! Wegen einer Verhaftung fällt DIESES Rennen 2021 aus

Eigentlich sollte die Formel 1 in diesem Jahr zum ersten Mal in Vietnam fahren, doch die Corona-Pandemie machte der Königsklasse des Motorsports einen Strich durch die Rechnung.

Die Strecke in Hannoi wird nun aber wohl auch 2021 nicht ihr Formel 1-Debüt feiern können. Der Grund dafür ist die Verhaftung eines Beamten.

Formel 1: Hannoi-Premiere wegen Verhaftung verschoben

Am Dienstag soll der Formel 1-Kalender für die Saison 2021 bekannt gegeben werden. Vietnam ist nicht dabei. Aktuell sind nur 22 statt 23 Rennen für das nächste Jahr geplant. Laut „BBC“ ist die Verhaftung eines für das Rennen in Hanoi verantwortlichen Beamten der Hauptgrund für die Absage. Er steht unter Korruptionsverdacht.

Wie der britische Nachrichtensender berichtet, verhandle man aber schon über eine Möglichkeit 2022 endlich in Hannoi zu starten. Allerdings sei auch ein komplettes Formel 1-Aus sei nach jetztigem Stand möglich. Damit bleibt der 25. April im Rennkalender erst einmal offen.

Die neugebaute Strecke in Vietnam wird nicht befahren. Foto: imago images / AAP

Es soll auch bereits nach einem Ersatz gesucht werden. Heiße Kandidaten sollen Portimao (Portugal), Imola (Italien) und Istanbul (Türkei) sein. Schon in der aktuellen Saison waren die Strecken wegen der Corona-Pandemie eingesprungen.

Wenig Hoffnung dürfen sich wohl die deutschen Ausrichter machen. Eine erneute Rückkehr an den Nürburgring oder an den Hockenheimring ist aktuelle nicht geplant.

Der Rennkalender für 2021

21. März – Australien (Melbourne)

28. März – Bahrain (Sakhir)

11. April – China (Shanghai)

25. April – Noch offen

9. Mai – Spanien (Barcelona)

23. Mai – Monaco

6. Juni – Azerbaidschan (Baku)

13. Juni – Kanada (Montreal)

27. Juni – Frankreich (Le Castellet)

4. Juli – Österreich (Spielberg)

18. Juli – Großbritannien (Silverstone)

1. August – Ungarn (Budapest)

29. August – Belgien (Spa)

5. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)

26. September – Russland (Sotschi)

3. Oktober – Singapur

10. Oktober – Japan (Suzuka)

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

14. November – Brasilien (Sao Paulo)

28. November – Saudi Arabien (Dschidda)

5. Dezember – Abu Dhabi

Neues Nachtrennen im Kalender

Wie gewohnt startet die Formel 1 im März mit dem Auftaktrennen in Australien. Stand jetzt beginnt die Europa-Saison mit dem Rennen am 09. Mai in Barcelona. Das könnte sich aber durch ein mögliches Ersatzrennen für Hannoi aber noch ändern.

Die Premiere feiert hingegen der Grand Prix in Saudi-Arabien. In der Hafenstadt Dschidda wird ein Nachtrennen stattfinden. Mit dabei sollen auch wieder die Fans sein.

„Wir planen für 2021 Rennen mit die Fans, die weitgehend normal ablaufen sollen“, so Formel-1-Boss Chase Carey in einer Pressemitteilung. „Wir haben bewiesen, dass wir sicher reisen und unsere Rennen durchführen können, und unsere Veranstalter verstehen zunehmend, dass wir nach vorne schauen und mit dem Virus umgehen müssen.“