Formel 1: Nächstes Problem bahn sich an! Stehen zwei Rennen vor Absage?

Die Formel 1 kämpft mit den Folgen der Corona-Pandemie.

Auch wenn die Inzidenzen insgesamt sinken, hat das Coronavirus weiterhin für Einfluss auf den Rennzirkus.

Formel 1 droht die nächste Absage

Denn jetzt hat die österreichische Regierung erneut ein Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien ausgesprochen. Grund ist die Verbreitung der indischen Virus-Variante. Ab dem 1. Juni dürfen keine Flugzeuge aus dem Vereinigten Königreich mehr in Österreich landen, teilte Österreichs Gesundheitsministerium in einer neuen Verordnung mit.

Das könnte Folgen auch für die Formel 1 haben.

Denn noch ist unklar, wie lange das Verbot anhalten wird. Am 27. Juni und 4. Juli sind auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg in der Steiermark gleich zwei Formel 1-Rennen geplant.

Max Verstappen führt die WM-Rangliste an. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

--------------

--------------

Das könnte vor allem deshalb zum Problem werden, weil viele Teams ihren Hauptsitz in Großbritannien haben. Noch ist etwas Zeit und dementsprechend kann sich die Situation noch ändern, doch erneut droht der Formel 1 eine Renn-Absage.

--------------------------------------------

Der Formel 1-Rennkalender für 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola) - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona)* - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Azerbaidschan (Baku)

20. Juni – Frankreich (Le Castellet)

27. Juni – Steiermark (Spielberg)

04. Juli – Österreich (Spielberg)

18. Juli – Großbritannien (Silverstone)

01. August – Ungarn (Budapest)

29. August – Belgien (Spa)

05. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)*

26. September – Russland (Sotschi)

03. Oktober – Singapur

10. Oktober – Japan (Suzuka)

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

07. November – Brasilien (Sao Paulo)*

21. November – Australien (Melbourne)

05. Dezember – Saudi Arabien (Dschidda)

12. Dezember – Abu Dhabi

*Rennen werden auch bei RTL übertragen

--------------------------------------------

Zuletzt war schon das für 13. Juni anberaumte Rennen in der Türkei abgesagt worden. Die Türkei war selbst erst für Kanada eingesprungen.

Nun sollte ein zusätzliches Rennen in Österreich als Ersatz dienen. Doch auch dieser Plan steht auf wackligen Füßen. (ms)