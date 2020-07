Formel 1 vor Hockenheim-Rückkehr – doch etwas anderes lässt Ferrari jubeln!

Während die Teams der Formel 1 beim zweiten Rennen der Saison um den Sieg kämpfen, nimmt der Rennkalender für die weitere Saison langsam Formen an.

Sebastian Vettel hat dabei doppelten Grund zur Freude. Einen Rennen in Hockenheim scheint immer wahrscheinlicher – und noch eine Nachricht lässt Ferrari jubeln.

Formel 1 verkündet weitere Rennen

Bisher standen lediglich acht Rennen für die Formel 1 Saison 2020 fest. Dass es dabei nicht bleiben soll, machten die Verantwortlichen relativ schnell klar. Und nun liefern sie weitere Termine. Wie am Wochenende in Spielberg verkündet wurde, gibt es nun mindestens zwei weitere Rennen.

Die Wahl der Strecken sorgt für eine Premiere und für Jubelstürme bei Ferrari. Das neunte Rennen in diesem Jahr wird nämlich im September in Mugello/Italien gefahren. Formel-1-Rennen fanden auf dem Kurs in der Toskana bisher nicht statt. Mugello war bisher eine Strecke für die Motorrad-WM.

Diese Rennen sind bestätigt:

12. Juli, Österreich (Spielberg)

19. Juli, Ungarn (Budapest)

2. August, Großbritannien (Silverstone)

9. August, Großbritannien (Silverstone)

16. August, Spanien (Barcelona)

30. August, Belgien (Spa-Francorchamps)

6. September, Italien (Monza)

13. September, Toskana (Mugello)

27. September, Russland (Sotschi)

Dennoch erhofft sich de Scuderia einen riesen Vorteil: Denn die Strecke ist die Haus- und Trainingsstrecke von Ferrari, befindet sich sogar im Besitz der Italiener. Hier bereiteten sich Sebastian Vettel und Charles Leclerc in weiser Voraussicht vor wenigen Wochen auf den Saisonstart vor.

Bis zu dem Termin im September hat das Team außerdem genug Zeit seine technischen Mängel am Auto auszubessern. Dann könnte man sich vielleicht sogar einen Heimsieg sichern. Zwei Wochen nach dem Rennen in Mugello findet der Große Preis von Russland in Sotschi statt.

Ein Blick auf die Strecke in Mugello. Foto: imago sportfotodienst

Der zweite Grund zur Freude für Vettel ist die Strecke in Hockenheim. Wie das Magazin „Auto Motor und Sport“ berichtet, soll der Kurs in Deutschland als Ausweichstrecke genutzt werden, da Rennen in Asien wegen der Gesundheitsgefährdung wahrscheinlich ausfallen werden. Dieses Gerücht wurde bislang nicht bestätigt.

Vettel und Leclerc kämpfen weiter mit Problemen

Am zweiten Rennwochenende in Österreich hatten Vettel und sein Kollege Leclerc weiterhin mit einem schwachen Ferrari zu kämpfen. Bei Regen-Chaos im Qualifying schaffte es Vettel zwar in Q3, wurde dort jedoch nur Zehnter. Leclerc startet am Sonntag sogar nur von Rang elf.

Aufgrund starken Regens musste Stunden zuvor schon das dritte Freie Training abgesagt werden, auch die Quali stand lange Zeit auf der Kippe. Die Pole Position sicherte sich am Ende Lewis Hamilton.