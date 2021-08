Formel 1: Wird dieses umstrittene Rennen plötzlich in den Kalender aufgenommen?

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Das Renn-Chaos in der Formel 1 nimmt kein Ende. Zahlreiche Rennen mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Jetzt soll die Formel 1 für den Australien Grand Prix einen Ersatz gefunden haben. Doch der mögliche Austragungsort ist umstritten.

Formel 1: Katar als Ersatz für Australien-GP

In den letzten Wochen wurde der Rennkalender der Formel 1 immer wieder auf den Kopf gestellt. Die Corona-Pandemie sorgte bereits dafür, dass die Rennen in Kanada und Singapur abgesagt werden mussten. In der Vorwoche wurde verkündet, dass auch der Große Preis von Japan nicht stattfinden kann.

Die Formel 1 könnte einen Ersatz für den Australian Grand Prix gefunden haben. Foto: IMAGO / PanoramiC

Doch die Verantwortlichen in der Königsklasse haben ein großes Ziel in dieser Saison: 23 Rennen! Das sind so viele Rennen, wie noch nie zuvor. Zum Vergleich, in der letzten Saison waren es nur 17. „Wir versuchen, so viele wie möglich durchzuführen“, sagt Formel-1-Chef Stefano Domenicali, „und wir haben für alle Läufe einen Plan B, C und D. Aber die Lage ändert sich ständig."

Formel 1: Die Rennen 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola) - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona) - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa)

05. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)

26. September – Russland (Sotschi)

03. Oktober – Türkei (Istanbul)

10. Oktober – Suzuka (Japan) abgesagt, Nachfolger offen

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

07. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – abgesagt, Nachfolger Katar?

05. Dezember – Saudi Arabien (Dschidda)

12. Dezember – Abu Dhabi

An diesem Ziel scheinen die Organisatoren nach wie vor festhalten zu wollen. Zumindest berichten mehrere Fachmedien jetzt, dass ausgerechnet die umstrittene Strecke in Katar als Ersatz für den Australian Grand Prix einspringen solle.

Das Rennen war ursprünglich für den 21. November geplant, wurde aber aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen im zweiten Jahr in Folge gecancelt.

Ersatz-Austragungsort könnte für Wirbel sorgen

Der Losail International Circuit nahe Doha würde damit sein Debüt feiern. Aus logistischen Gründen spricht viel dafür, zumal da im Anschluss nur noch die beiden weiteren Nahost-Rennen in Saudi-Arabien und Abu Dhabi stattfinden.

Formel 1: Kommt die Strecke in Katar zu ihrem Debüt? Foto: imago images/Shutterstock

Allerdings gibt es auch Kritiker, die eine solche Entscheidung aufgrund zahlreicher Menschenrechtsverletzungen im Land nicht gut gegenüberstehen. Auch die Austragung der Fußball-WM im kommenden Jahr sehen viele Menschen kritisch an.

Auf wackligen Beinen stehen auch die Rennen in Brasilien und Mexiko, sowie der GP in der Türkei. Am Sonntag (29. August, 15.00 Uhr) meldet sich die Formel 1 erstmal aus der Sommerpause zurück. Dann fahren die Teams in Belgien wieder um die Punkte. (cg)