Formel 1: Jetzt ist es raus – deutsche Fans sind heilfroh

Las Vegas, Katar, Saudi-Arabien – die Formel 1 fährt mittlerweile überall, nur nicht mehr in Deutschland. Schon seit 2019 warten die deutschen Fans vergeblich auf ein Heim-Rennen – und das wird sich auch 2023 nicht ändern.

Jetzt hat die Formel 1 eine Nachricht verkündet, die deutsche Fans immerhin etwas zufriedenstellen wird. Der Große Preis der Niederlande bleibt bis 2025 im F1-Rennkalender.

Formel 1: Zuschauermagnet bleibt bis 2025

Wenn die Formel 1 schon nicht nach Deutschland kommt, müssen sich deutsche Fans eben auf die Reise machen und in andere Länder fahren. Wer nicht unbedingt ewig unterwegs sein möchte, der weicht auf die umliegenden Länder aus.

Da trifft es sich gerade für die Menschen im Westen Deutschlands gut, dass der Zandvoort-GP bis 2025 Teil der Formel 1 bleibt. Das Heim-Rennen von Weltmeister Max Verstappen ist seit 2021 und sorgt seitdem für mächtig gute Laune.

„Der Große Preis der Niederlande hat sich schnell als Fan-Liebling im Kalender etabliert und bietet jedes Jahr eine unglaubliche Energie und ein großartiges Fan-Erlebnis“, sagte F1-Boss Stefano Domenicali. Schon jetzt ist das Rennen für August 2023 schon ausverkauft.

Formel 1: Diese nahen Rennen bleiben den Deutschen noch

Noch näher an der deutschen Grenze liegt Spa. In Belgien wird 2023 ebenfalls wieder ein Grand Prix ausgetragen – inklusive Sprintrennen. Allerdings steht der Belgien-GP auf der Kippe. Schon in diesem Jahr war unklar, ob der Vertrag noch einmal verlängert wird. Ob Spa auch 2024 im Kalender bleibt, ist noch offen.

Für F1-Fans aus dem Süden Deutschlands bleiben immerhin noch der Österreich-GP in Spielberg, zwei Rennen in Italien (Monza und Imola) und Monaco. Rausgeflogen aus dem Rennkalender ist der Frankreich-GP. In Le Castellet wird in der kommenden Saison nicht mehr gefahren.