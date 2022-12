Formel 1 verkündet Paukenschlag! Rennen abgesagt – „anhaltende Probleme“

Die Saison ist gerade erst vorbei, da überschlagen sich in der Formel 1 schon wieder die Ereignisse. Erst trat Ferrari-Teamchef Mattia Binotto zurück, jetzt wurde ein Rennen der nächsten Saison abgesagt.

Auch 2023 wird es in der Formel 1 keinen Großen Preis von China geben. Der GP, als viertes Rennen für den 16. April geplant, fällt erneut aus. Grund dafür ist die anhaltende Corona-Problematik im Land.

Formel 1 sagt China-GP ab

Die Formel 1 erfreut sich in China riesiger Popularität. Millionen Fans waren tief betroffen, als das Rennen in Shanghai von 2020 bis 2022 dreimal in Folge wegen der Pandemie abgesagt werden musste. Umso größer war die Lust, nächste Saison endlich wieder ein Heimrennen zu sehen.

Doch diese Hoffnung zerplatzte jetzt wie eine Seifenblase. „Der Große Preis von China 2023 wird aufgrund der anhaltenden Schwierigkeiten durch die COVID-19-Situation nicht stattfinden“, verkündete die Motorsportserie am Freitagvormittag.

Proteste gegen Null-Covid-Strategie

Auch 2023 gibt es kein Rennen in China. Der für den 16. April geplante Grand Prix fällt ein viertes Mal Corona zum Opfer. China kämpft derzeit mit den höchsten Infektionszahlen seit dem Ausbruch der Pandemie. Über 70.000 Neuinfektionen verzeichnete das Land kürzlich an einem einzigen Tag.

Die Politik reagiert darauf weiter mit heftigen Restriktionen. Lockdowns, Ausgangssperren – die radikale Null-Covid-Strategie führte zuletzt sogar zu Protesten gegen die Regierung. Das ist in China eine absolute Seltenheit.

Mehr aktuelle News:

Ein Ende der Maßnahmen ist aber nicht in Sicht. Auch deshalb dürfte die Formel 1 nun schon frühzeitig entschieden haben, dass eine Ausrichtung des China-GP Mitte April aussichtslos oder zumindest sehr risikobehaftet ist.

Welches Rennen nun für Shanghai in den Rennkalender rückt? Das ist noch unklar.