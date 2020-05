Formel 1: Fans atmen auf! Traditionsrennstall gibt bekannt, dass ...

Die Fans der Formel 1 können aufatmen.

Die Spekulationen um einen Rückzug von Renault aus der Formel 1 sind beendet. Der Traditionsrennstall bleibt der Motorsport-Königsklasse erhalten. Das bestätigte der Automobilhersteller am Freitag.

Die Fans haben in den vergangenen Tagen große Sorgen um den Traditionsrennstall Renault gemacht. Wegen der Corona-Krise und den angekündigten Sparmaßnahmen bei dem Automobilhersteller fürchteten viele einen Rückzug aus der Formel 1.

Am Freitag folgte nun die große Erleichterung. Die Generaldirektorin Clotilde Delbos gab im Rahmen einer Telefonkonferenz bekannt, dass Renault weiterhin in der Formel 1 aktiv bleibe.

Die gelben Flitzer bleiben in der Formel 1. Foto: imago images/Action Plus

„Die Präsenz von Renault in der Formel 1 wird durch unseren Sparplan nicht in Frage gestellt“, sagte die 53-Jährige. Durch die Corona-Krise ist der französische Konzern zu Sparmaßnahmen gezwungen. Weltweit werden über 15.000 Stellen abgebaut.

Für den Verbleib in der Formel 1 sorgte auch die kürzlich beschlossene Budgetobergrenze, die ab 2021 bei 145 Millionen Dollar liegt. „Das neue Limit ist sehr gut für uns, wir sind und bleiben also in der Formel 1“, so Delbos.

Spekulationen um Vettel-Transfer

Das Fahrer-Karussell in der Formel 1 hat sich bereits mächtig gedreht. Sebastian Vettel sorgte mit seiner Trennung von Ferrari für einen mächtigen Paukenschlag. Renault verliert mit Daniel Ricciardo einen Fahrer an McLaren.

Damit ist bei Franzosen für 2021 noch ein Cockpit frei. Wer neben Esteban Ocon auf die Strecke gehen wird, ist noch unklar. „Wir gehen davon aus, dass wir Teil einer zweiten Welle werden", erklärte Teamchef Cyril Abiteboul.

Als möglicher Kandidat gilt neben dem zweifachen Weltmeister und Ex-Renault-Fahrer Fernando Alonso auch Sebastian Vettel.