Formel 1: Red Bull sucht Teamkollegen für Verstappen – plötzlich ist ER ein heißer Kandidat

Noch steht nicht fest, wer 2025 das begehrte Cockpit neben Max Verstappen bekommen wird. Red Bull sucht in der Formel 1 noch nach dem optimalen Kandidaten. Eine Entscheidung soll erst in der Sommerpause fallen.

Ein Formel-1-Fahrer bringt sich jetzt aber schon mal in Stellung für das Red-Bull-Cockpit. Die Rede ist von Yuki Tsunoda. Der Japaner hofft darauf, in der nächsten Saison im Red-Bull-Kosmos aufsteigen und beim Schwesterteam fahren zu können.

Formel 1: Tsunoda überzeugt auch Red Bull

Er stammt aus der Red-Bull-Schmiede, ist den klassischen Weg über die Formel-Serien gegangen und landete 2021 schließlich bei AlphaTauri (heute: Racing Bulls). Dort ist er nun in seinem vierten Jahr in der Formel 1 und eigentlich stünde nun der nächste Schritt an – und der heißt in der Regel: Wechsel zu Red Bull.

Bislang traute man dem Japaner den Schritt noch nicht zu, doch 2024 scheint der 23-Jährige endlich das gewünschte Niveau zu erreichen. In Australien fuhr er auf Rang sieben, beim Heim-GP in Japan wurde er Zehnter.

Peter Bayer, CEO der Racing Bulls, war nach dem Japan-Rennen bei Sky voll des Lobes: „Er ist seit sechs Monaten konstant auf einem Aufwärtstrend. Er ist wahnsinnig fokussiert und konzentriert und ist physisch noch mal einen Schritt weiter vorne. Er ist stark und ausdauernd und hat mental einen Schritt nach vorne gemacht. Er ist vom Teenager zum Erwachsenen geworden. Er fährt wahnsinnig fokussiert und macht Freude.“

Und auch Red-Bull-Chefberater Dr. Helmut Marko lobte den Japaner: „Es sind vier Rennen und Yuki hat das Auto dreimal in Q3 gebracht. Er ist konstant und die Fehler gehören der Vergangenheit an. Auch seine Unkontrolliertheit am Radio ist weg. Er hat sich richtig gemausert, aber es ist April und wir haben noch viele Rennen.“

„Wird interessant für andere Teams“

Wie es in der Zukunft für ihn weitergeht, steht noch nicht fest. Aktuell zeigt der Trend klar nach oben – und die Racing Bulls wissen, was das bedeutet: „Er wird interessant für andere Teams und auch Red Bull beobachtet sehr wachsam, wie es mit ihm weitergeht“, so Bayer.

Red Bull selbst will aktuell noch keine Prognose abgeben, wie es mit Tsunoda weitergehen könnte und ob er ein Kandidat für Red Bull ist. Man schaue sich die Fahrersituation an, wenn die Sommerpause kommt. „Wir wollen es genau beobachten und die richtige Entscheidung treffen. Das wird sicherlich bis Sommer dauern“, so Dr. Marko. Tsunoda dürfte durch seine Auftritte zumindest zum erweiterten Kandidatenkreis gehören.