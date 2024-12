Formel 1: Red-Bull-Knall? McLaren-Boss lässt mit Aussagen aufhorchen

Zwar ist die Saison 2024 längst beendet, aber in der Formel 1 herrscht weiter große Aufregung. Denn bei Red Bull wird noch eine große Entscheidung erwartet. Bleibt Sergio Perez weiter beim Rennstall oder muss er gehen? Eine Frage, die sich alle Fans seit Monaten schon stellen.

Auch bei der Konkurrenz schaut man genau hin, was Red Bull für eine Entscheidung treffen wird. Geht es nach McLaren, bahnt sich beim österreichischen Team ein Knall an. CEO Zak Brown hat eine Vermutung, wie es im kommenden Formel-1-Jahr um Sergio Perez aussehen wird.

Formel 1: Perez-Knall bei Red Bull?

Kaum ein Fahrer stand in dieser Formel-1-Saison so heftig in der Kritik wie Sergio Perez bei Red Bull. Selbst die drei rausgeworfenen Piloten Logan Sargeant, Daniel Ricciardo oder Esteban Ocon haben nicht so oft die Schlagzeilen bestimmt, so wie es beim Mexikaner der Fall war.

Auch bei Perez wurde über ein vorzeitiges Aus immer wieder spekuliert, doch Red Bull hat mit ihm bis zum Schluss weitergemacht. Allerdings halten die Gerüchte an. Perez hat zwar noch einen Vertrag bis Ende 2026, aber ob er im kommenden Jahr für das Team an der Seite von Max Verstappen fahren wird, ist aktuell noch unklar.

Zak Brown von McLaren glaubt allerdings nicht, dass Perez auch in der nächsten Saison für Red Bull fahren wird. „Es sieht so aus, als ob Verstappen nächstes Jahr einen neuen Teamkollegen haben wird. Wo es Rauch gibt, gibt es normalerweise auch Feuer. Darüber gibt es eine Menge Gerüchte“, sagte der CEO des Rivalen bei „Sky“.

Perez kostete Red Bull wichtigen Titel

Ausgerechnet McLaren profitierte von den zahlreichen Fehlern von Perez in der abgelaufenen Formel-1-Saison. Denn Verstappen holte schon fast im Alleingang die vielen Punkte in der Konstrukeurswertung. Für den Titel reichte es aber nicht. McLaren holte sich die Weltmeisterschaft zum ersten Mal seit der Saison 1998 vor Ferrari. Red Bull landete also sogar nur auf dem 3. Platz.

Auch Brown weiß, dass Verstappen eine irre Leistung gezeigt hat – mit Perez wäre es vermutlich früher entschieden worden. „Er ist vierfacher Weltmeister, er hat ein fantastisches Auto. Er hatte einen Teamkollegen, der nicht ganz auf der Höhe war. Wenn du einen Teamkollegen auf seinem Niveau hättest, wären sie beim letzten Rennen des Jahres ganz vorne mit dabei gewesen. Er hat einen unglaublichen Job gemacht. Volle Anerkennung für einen vierfachen Weltmeister. Es ist ein Megateam“, so der Amerikaner.

Nächstes Jahr wird Red Bull wieder alles geben, um Verstappen zum fünften WM-Titel zu führen und sich auch die Konstrukteurswertung zu schnappen. Ob Perez dann noch dabei sein wird?