Red Bull sorgt in der Formel 1 für Aufsehen: Jetzt packt Helmut Marko aus

Für Red Bull sah die Formel 1-Saison 2025 lange wie ein verlorenes Jahr aus. McLaren war enteilt, der Titeltraum schien geplatzt.

Doch plötzlich hat sich das Blatt gewendet – und Max Verstappen mischt im WM-Kampf wieder ganz vorne mit. Hinter dem Comeback steckt laut Helmut Marko kein Zufall.

Formel 1: Der große Red-Bull-Umschwung

„Dank harter Arbeit, vieler rauchender Köpfe und gemeinsamer Anstrengungen haben wir wieder Anschluss gefunden“, erklärte Marko gegenüber dem „Formule 1 Magazine“. Im Hintergrund wurde nichts dem Zufall überlassen: Prozesse wurden überdacht, Strategien angepasst, Abläufe optimiert. „All diese Veränderungen und Anpassungen sind in einem optimalen Weg zusammengelaufen. Das ist der Grund, warum das Auto jetzt wettbewerbsfähiger ist“, so der Grazer über den Umschwung in der Formel 1.

Doch Marko ließ noch ein pikantes Detail durchblicken – und das betrifft Superstar Verstappen direkt. Der dreifache Weltmeister hatte entscheidenden Anteil daran, dass der RB21 wieder auf Augenhöhe mit McLaren fährt.

„Max hat mit seiner Erfahrung eine wichtige Stimme in den technischen Diskussionen“, verriet Marko. „Es war wichtig, dass die Ingenieure angefangen haben, mehr auf Max zu hören. Das haben sie vorher auch schon getan, aber nicht in diesem Ausmaß, in dem sie es jetzt tun.“ Damit machte der Österreicher deutlich, dass Verstappens Einfluss größer ist als je zuvor.

Verstappen prägt die Formel 1 bei Red Bull

Der Niederländer habe klar gesagt, was er vom Formel-1-Auto brauche – und die Ingenieure setzten es um. „Max hat den Ingenieuren gesagt, was er braucht. So hat er mehr Vertrauen ins Auto bekommen und es wurde leichter zu fahren. Das Fenster, in dem das Auto jetzt arbeitet, ist größer geworden“, erklärte Marko.

Früher habe man sich bei Red Bull stärker auf Simulatordaten verlassen, ergänzte der langjährige Formel 1-Berater. Doch das reine Zahlenwerk half nicht weiter, um die Schwächen des RB21 zu beseitigen. Erst als Verstappens direktes Feedback Vorrang bekam, nahm die Entwicklung richtig Fahrt auf.

Heute steht Red Bull wieder da, wo es sein will – zu der Spitzengruppe der Formel 1. Und ein Mann hat daran den größten Anteil: Max Verstappen. Seine Erfahrung, sein Gespür und seine Hartnäckigkeit haben den Rennstall wieder in die Erfolgsspur gebracht.