Formel 1: Verstappen-Entscheidung gefallen? Red-Bull-Boss findet klare Worte

2025 wird für Max Verstappen ein ganz besonderes Jahr. Der viermalige Formel-1-Weltmeister wird zum ersten Mal Vater. Er und seine Freundin Kelly Piquet erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Wenn es der Zufall so will, könnte die Geburt auch auf ein Rennwochenende der Formel 1 fallen. Verpasst Max Verstappen dann ein oder sogar mehrerer Rennen? Red-Bull-Chefberater Dr. Helmut Marko findet klare Worte.

Formel 1: Legt Verstappen eine Babypause ein?

Ein Rennen ohne Verstappen? Für Red Bull ist das unvorstellbar – und Dr. Marko glaubt auch nicht, dass die Geburt seines ersten Kindes etwas daran ändern wird. „Das glaube ich nicht. Max ist ein sehr familiärer Mensch, aber Rennen ist für ihn die Priorität. Außer, es sind ganz außergewöhnliche Umstände, was wir nicht annehmen wollen“, sagte er gegenüber RTL. Er könne es sich aber grundsätzlich nicht vorstellen, dass Verstappen eine Pause einlegt.

Über das Kind wird jetzt schon viel spekuliert. Mit einem viermaligen Weltmeister als Vater und mit Nelson Piquet, einem dreimaligen Weltmeister, als Großvater sei der Weg schon vorbestimmt. Der nächste Weltmeister wird geboren, sind sich viele sicher.

„Man sagt ja allgemein, dass ein Fahrer mit dem ersten Kind drei Zehntel langsamer wird“

Und Verstappen selbst? Wird die Geburt seines Kindes etwas an ihm verändern? „Man sagt ja allgemein, dass ein Fahrer mit dem ersten Kind drei Zehntel langsamer wird. Das würde bedeuten, Max kommt in die Reichweite einiger anderer Top-Fahrer, aber er wäre immer noch etwas darüber. So gesehen: kein Problem“, sagt Dr. Marko.

