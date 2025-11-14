Formel 1: Red Bull verkündet Entscheidung! Top-Talent steigt ins Cockpit

In den kommenden Wochen werden viele Blicke auf Red Bull gerichtet sein: Denn das Brause-Team muss noch verkünden, wer im kommenden Formel-1-Jahr an der Seite von Weltmeister Max Verstappen fahren wird und wer die beiden Cockpits beim Schwester-Rennstall Racing Bulls übernehmen wird.

Eine Entscheidung hat das Formel-1-Team jedenfalls schon mal für einen Junioren-Fahrer geetroffen. Kurz vor dem Saisonende springt Nikola Tsolov in den restlichen beiden Formel-2-Rennen ins Auto und übernimmt das Cockpit von Pepe Marti. Der Spanier hat bereits bei Cupra Kiro in der Formel E unterschrieben und richtet seinen Fokus nun auf das neue Kapitel.

Formel 1: Red Bull befördert Nachwuchsfahrer

Für Tsolov öffnet sich damit eine Tür, die viele Nachwuchsfahrer erst viel später durchschreiten. Er war ohnehin für 2026 bei Campos Racing gesetzt, sammelt aber nun schon früher wertvolle Rennkilometer. Neben ihm sitzt mit Arvid Lindblad ein Fahrer, der sich in der Formel 1-Gerüchteküche längst einen Namen gemacht hat.

Der Bulgare geht voller Selbstvertrauen an die Aufgabe. Hinter Champion Rafael Camara wurde er Zweiter in der Formel 3 und zeigte konstant starke Leistungen. Jetzt wartet die nächste große Bühne.

„Es ist eine angenehme Überraschung, dass ich mein Debüt in der FIA Formel 2 schon in diesem Jahr bei den letzten beiden Rennen geben werde“, sagte Tsolov. Er spürt Rückenwind – und das Timing könnte kaum besser sein.

„Fühle mich bereit, diesen Schritt zu machen“

Tsolov betont seinen großen Ehrgeiz. „Ich bin Campos Racing und Red Bull sehr dankbar für ihr Vertrauen und dafür, dass sie mir diese Chance geben. Ich habe extrem hart gearbeitet und fühle mich bereit, diesen Schritt zu machen. Ich freue mich darauf, so viel wie möglich zu lernen und wertvolle Erfahrungen im Hinblick auf 2026 zu sammeln.“ Auch diese Aussagen zeigen, wie ernst er seine Chance nimmt und wie nah er langfristig der Formel 1 kommen will.

Teamchef Adrian Campos blickt währenddessen emotional zurück. Er lobt Marti und dankt ihm für gemeinsame Jahre voller Siege und Podien. Gleichzeitig sieht er enormes Potenzial im jungen Tsolov, der nun schneller als geplant Rennluft schnuppern darf.

Der Rennstall arbeitet bereits intensiv mit Tsolov an den letzten Details, damit er in Lusail bestmöglich vorbereitet ins Auto steigt. Dort beginnt für ihn das Kapitel, das viele Talente seinem Alter nur träumen lässt. Vielleicht ist es der erste Schritt auf dem Weg in die Königsklasse.