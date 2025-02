Formel 1: Mega-Deal für Red Bull! Fans bemerken es sofort

Neuer Anstrich für das Siegerauto von Max Verstappen! Am 18. Februar enthüllen alle Teams der Formel 1 erstmals bei einem zentralen Launch-Event zusammen ihre neuen Renner. Schon jetzt steht aber fest: Hier wird es nur neue Lackierungen zu sehen geben.

Erste Blicke auf technische Neuerungen an den Autos gibt es erst bei den individuellen Vorstellungsterminen der Teams oder bei den Wintertests zu erhaschen. Red Bull hat kurz vor dem großen Enthüllungstermin der Formel 1 einen Deal unter Dach und Fach gebracht. Fans des Rennstalls werden die Änderungen sofort bemerken.

Das Dienstauto von Max Verstappen hat sich optisch in den vergangenen Jahren nicht groß verändert. Dunkelblaue Lackierung, gelbe Nase und Lüftungsschacht, dazu die markanten roten Bullen. Neu ergänzt werden in jedem Jahr die gerade diensthabenden Sponsoren.

Und hier hat Red Bull in der Winterpause einen Wechsel vollzogen. Bis zum Ende der vergangenen Saison prangte das Unternehmen Bybit auf dem Auto. Die dreijährige Partnerschaft soll dem Formel-1-Rennstall rund 150 Millionen Euro gebracht haben!

Allerdings lief der Vertrag aus, wurde nicht verlängert. Die Lücke schließt nun ein neuer Krypto-Partner. „Gate.io“ sponsert das Team von Max Verstappen ab sofort. Das gab Red Bull jetzt bekannt.

Logo wird über alle zu sehen sein

Fans sollten also nicht überrascht sein, das Logo von „Gate.io“ künftig überall zu sehen. So soll es in der Garage, an mehreren Stellen auf dem Auto sowie auf den Anzügen der Fahrer und dem Helm von Max Verstappen angebracht werden.

Angesichts dieser prominenten Nutzung des Logos darf man davon ausgehen, dass sich „Gate.io“ den Deal ebenfalls einiges kosten lässt. Genau Zahlen nannte aber natürlich keines der Unternehmen. Beim Launch-Event der Formel 1 bekommen die Fans das neue Design der Red-Bull-Lackierung erstmals zu sehen.