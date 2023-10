Formel 1: Red Bull macht Ernst – Fahrer-Hammer wird immer konkreter

Für ein erfolgreiches Team ist es mehr als nur ungewöhnlich, dass nach einem Titelgewinn plötzlich so viel Unruhe herrscht. Derzeit ist das in der Formel 1 bei Red Bull der Fall. Nach der Party in Katar gibt es Ärger im Brause-Rennstall.

Vor rund zwei Wochen holte Max Verstappen den dritten WM-Titel in Folge, anschließend gab es Aufregung aufgrund eines Berichts zu einer möglichen Marko-Entlassung und da wäre auch noch die andauernde Fahrerdebatte. Sergio Perez steht in der Formel 1 heftig in der Kritik. Nun bahnt sich ein Hammer an.

Formel 1: Red Bull macht Ernst

Für Sergio Perez ist es keine einfache Saison. Der Mexikaner steht mächtig in der Kritik – trotz zweier Siege und dem aktuell 2. Platz in der Fahrer-Wertung. Doch der Formel-1-Pilot ist nicht konstant, macht viele Fehler und droht sogar seinen Sitz bei Red Bull zu verlieren. Schon seit Monaten wird nämlich spekuliert, dass das österreichische Team ihn entlässt.

Zwar machten Christian Horner und Helmut Marko deutlich, dass er aufgrund seines Vertrages auch im kommenden Jahr für Red Bull an den Start gehen wird, allerdings werden die Zweifel wieder größer. So heißt es in einem Bericht von „Motorsport.com“ aus Italien, dass Perez nur noch die restlichen fünf Rennen hat, um die Verantwortlichen zu überzeugen.

Gelingt dem mexikanischen Star das nicht, droht ihm für das kommende Jahr das Aus. Gleichzeitig kommt Daniel Ricciardo ins Spiel. Sollte der Australier, der seine Verletzung aus Zandvoort auskuriert hat, jetzt im AlphaTauri überzeugen, winkt ihm ein Sitz bei Red Bull.

Perez vor Aus – Ricciardo gefällt das

Weiter heißt es im Bericht, dass Red Bull wohl auch nicht sehr davon überzeugt ist, dass Perez im kommenden Formel-1-Jahr gegen die immer stärker werdende Konkurrenz aus McLaren, Ferrari und Mercedes mithalten kann.

Alles deutet darauf hin, dass beim Top-Team der Geduldsfaden gerissen ist. Überzeugt Perez in den restlichen Rennen nicht, ist er wohl Weg vom Fenster. Bei der aktuellen Form des Piloten macht es wenig Hoffnung, dass ihm eine Wende gelingt.

