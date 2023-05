Formel 1: Vettel-Beben bei Red Bull? Marko lässt Raum für Spekulationen

Eine Rückkehr in die Formel 1 schloss Sebastian Vettel zuletzt nicht aus, seine Zukunft ließ er aber dennoch offen. Immer wieder wird er mit seinem Ex-Team Red Bull in Verbindung gebracht – allerdings nicht als Fahrer, sondern als Funktionär.

Sebastian Vettel könnte in die Formel 1 zurückkehren und der Nachfolger von Dr. Helmut Marko bei Red Bull werden, so wird zumindest spekuliert. Jetzt hat der Red-Bull-Boss auf die Gerüchte reagiert.

Formel 1: Vettel als Marko-Nachfolger?

Sebastian Vettel als neuer Chefberater bei Red Bull? Eine Idee, an der Dr. Helmut Marko durchaus Gefallen findet. Er halte es „theoretisch“ für möglich, dass Vettel in einigen Jahren in seine Fußstapfen treten könnte, sagte er nun gegenüber „sport.de“.

Ob Sebastian Vettel aber selbst überhaupt Lust darauf hätte, bezweifelt Marko. „Aber ich glaube, Sebastian muss sich jetzt erst einmal finden. Er muss wissen, was er in Zukunft will“, sagt er. Die Rolle des Funktionärs sei in der Formel 1 „eine ganz andere Situation“. „Du arbeitest stundenmäßig mehr, verdienst deutlich weniger, musst aber genauso viel leisten“, erklärte Marko.

Ein Problem wären laut Dr. Helmut Marko auch die Verbrennungsmotoren. „Da muss man eine gewisse Grundeinstellung haben und an den Tag legen, um diesen Job dann erfolgreich auszuführen“, so Marko. Vettels großes Herzensprojekt ist der Klimaschmutz. Schon seit Jahren setzt er sich öffentlichkeitswirksam dafür ein.

Vettel steigt wieder ins Auto

Sebastian Vettel beendete im vergangenen Jahr seine Karriere und ist seit dem nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Anfang des Jahres nahm er beim „Race of Champions“ teil und reiste danach mit seiner Familie durch Schweden.

