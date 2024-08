Formel 1: Nächste Hammer-Entscheidung! Pilot guckt schon wieder in die Röhre

Die Sommerpause in der Formel 1 hat gerade erst begonnen und schon gibt es direkt einige Hammer-Entscheidungen! Im Mittelpunkt steht dabei Red Bull. Das österreichische Top-Team ist längst nicht mehr so dominant, wie es die letzten Jahre der Fall war.

Gleich mehrere Fahrer-Entscheidungen sollten in diesem Jahr noch verkündet werden. Bei Sergio Perez steht es bereits fest. Der Mexikaner bleibt weiterhin beim Formel-1-Team. Gleiches gilt nun auch für Daniel Ricciardo. Allerdings ist es für einen jungen Piloten ein mehr als nur bitterer Rückschlag.

Formel 1: Nächste Hammer-Entscheidung

Weder Sergio Perez noch Daniel Ricciardo konnten in der ersten Saisonhälfte der Formel 1 überzeugen. Beide Piloten standen häufig in der Kritik. Beiden drohte sogar das endgültige Aus beim Unternehmen. Red Bull hat aber nun entschieden, dass Perez weiterhin an der Seite von Max Verstappen fahren darf (hier mehr dazu).

Gleiches gilt auch für Ricciardo bei den Racing Bulls. Der Australier darf auch die zweite Saisonhälfte beim Schwesterteam von Red Bull fahren, berichtet „Motorsport.com“. Bei einer Sitzung in Milton Keynes in Großbritannien wurde am Montag (29. Juli) über beide Piloten entschieden.

Während die beiden Routiniers jubeln dürfen, gibt es für einen anderen jungen Fahrer den nächsten bitteren Rückschlag: Liam Lawson. Der Neuseeländer wartet weiterhin auf einen Sitz bei Red Bull.

Bitterer Rückschlag für Lawson

In den vergangenen Wochen gab es nämlich viele Spekulationen in der Formel 1, in der Lawson als Ersatz für Ricciardo genannt wurde. Der Australier wiederum sollte für Perez übernehmen. Somit muss sich Lawson weiter gedulden. Möglich ist es aber, dass der 22-Jährige ab dem kommenden Jahr dann an der Seite von Racing Bulls-Pilot Yuki Tsunoda fahren wird.

Aber nicht nur bei Red Bull sind Entscheidungen gefallen. Carlos Sainz hat verkündet, dass er ab 2025 für Williams an den Start gehen wird. Gleichzeitig bedeutet es das Aus für Logan Sargeant. Der US-Amerikaner hat damit kein Cockpit für die nächste Saison.