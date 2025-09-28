Formel 1: Aus und vorbei! Abschied bei Red Bull steht fest

Während Red Bull und die Racing Bulls zum Ende der Formel-1-Saison immer stärker werden, ist es für viele Mitarbeiter auch der Zeitpunkt, Abschied zu nehmen. So ist es jetzt beim Brause-Unternehmen der Fall.

Viele Mitarbeiter verlieren ihre Plätze, hören selbst auf und/oder wechseln zu anderen Formel-1-Teams. Bei Red Bulls Schwesterteam Racing Bulls hat ein Strategieingenieur verkündet, dass er nicht mehr länger zum Unternehmen gehören wird.

Formel 1: Abschied von der Red-Bull-Familie

Die Rede ist von Nick Roberts, der zehn Jahre lang für das Formel-1-Unternehmen bei Red Bull und den Racing Bulls gearbeitet hat. Die restliche Saison wird der Senior Strategy Engineer vor dem Fernseher als Zuschauer verfolgen, verkündete er.

„Mal sehen, wie sich der Mittelfeldkampf entwickelt! (Und wir werden sehen, wie viel ich herausfinden kann, ohne all die Werkzeuge!)“, erklärte der Brite auf seinem Social-Media-Account auf Instagram. Mit dem Mittelfeldkampf meint er die Racing Bulls, wo er zuletzt im Einsatz war.

Nach Abschluss seines Doktorats 2016 begann er bei Red Bull zu arbeiten. Zunächst war er Race Strategy Analyst und ab 2022 dann Senior Race Strategy Analyst. Zwei Jahre später wurde Roberts zu den Racing Bulls geschickt, wo er als Stratege an der Boxenmauer verantwortlich war.

„Werde nächstes Jahr wieder an der Rennstrecke sein“

Nach dem Formel-1-Aus erklärte Roberts, dass er nun als Gärtner arbeiten möchte. Dennoch will er irgendwann wieder in den Paddock zurückkehren: „Ich werde nächstes Jahr wieder an der Rennstrecke sein , aber zuerst muss ich etwas Gartenarbeit erledigen.“

Die Gründe für sein Aus sind nicht bekannt. Roberts selbst hat sich auch nicht dazu geäußert. Er wird sicherlich den spannenden Kampf der Racing Bulls und auch von Red Bull in den restlichen Rennen genau verfolgen. Max Verstappen findet wieder zur alten Stärke zurück und auch die beiden RB-Piloten Liam Lawson und Isack Hadjar glänzen derzeit.