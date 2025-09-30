Red Bull droht herber Rückschlag in der Formel 1! Ausgerechnet Adrian Newey ist schuld

Lag am in der Sommerpause noch am Boden, läuft es für Red Bull und Max Verstappen seither blendend. Platz zwei in den Niederlanden, Platz eins in Monza, Platz eins in Baku. Plötzlich spricht man sogar wieder über eine mögliche XXL-Aufholjagd zum WM-Titel.

Doch der nächste Rückschlag in der Formel 1 folgt zugleich: Denn Red Bull verliert den nächsten langjährigen Mitarbeiter. Ausgerechnet Top-Ingenieur und Ex-Red-Bull-Mitarbeiter Adrian Newey hatte seine Finger im Spiel.

Formel 1: Newey lockt nächsten Red-Bull-Mitarbeiter

Es war eine der ganz großen Nachrichten im letzten Jahr: Newey verlässt Red Bull und wechselt zu Aston Martin. Dort soll er in den kommenden Jahren ein Auto bauen (lassen), das ganz oben mitfahren kann. Der britische Formel-1-Rennstall möchte mit aller Macht an die Spitze. Dafür bekommt Newey nahezu freie Hand.

Der Design-Guru durfte sich von Beginn an sein Team so zusammenstellen, wie er es für richtig hält. Dies setzt er nun weiter fort. Dabei bedient er sich einmal mehr bei seinem ehemaligen Arbeitgeber. Der nächste Red-Bull-Mitarbeiter kommt!

Wie das englische Fachportal „PlanetF1“ berichtet, hat sich Aston Martin die Dienste von Nick Roberts gesichert. Nach Giles Wood ist Roberts damit schon der zweite ehemalige Red-Bull-Weggefährte, der Newey zu Aston Martin folgt. Neun Jahre lang arbeitete Roberts für Red Bull. Zuletzt war er als Chef-Stratege an der Boxenmauer für Racing Bulls tätig.

Roberts wartet auf Freigabe

Roberts hatte das Ende seiner Zeit bei den Racing Bulls schon vor einiger Zeit angekündigt. In einem Social-Media-Post schrieb er damals von einem „vorzeitigen Ende“. Gleichzeitig kündigte er aber auch an, in der Formel 1 zu bleiben. Jetzt ist also klar, wie es für ihn weitergeht. Bei Aston Martin mit Newey.

Direkt bei Aston Martin anfangen kann Roberts allerdings noch nicht. Er muss zunächst den in der Formel 1 üblichen „Gardening Leave“ abwarten. Diese mehrmonatige Zwangspause nach einem Team-Wechsel soll einen unmittelbaren Transfer zur direkten Konkurrenz verhindern. Aufgrund dieser Regelung konnte Newey auch erst im März starten, obwohl sein Wechsel schon zum Ende des Jahres 2024 feststand.