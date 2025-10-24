Letzte Chance, um die Formel-1-Karriere zu retten! Stars unter enormem Druck

Der Große Preis von Mexiko – er wird richtungsweisend für die gesamte Red-Bull-Entourage der Formel 1! Zum einen könnte Max Verstappen mit einem Erfolg den WM-Kampf weiter anheizen, seine Chancen auf den fünften Titel in Folge nochmal erhöhen.

Auf der anderen Seite kämpfen Yuki Tsunoda und Liam Lawson um ihre Zukunft beim Rennstall und in der Formel 1. Nach dem Rennen in Mexiko soll die Fahrerentscheidung für das kommende Jahr fallen. Einer der beiden wird wohl seine Koffer packen müssen.

Formel 1: Red Bull vor Entscheidung

„Nach Mexiko werden wir uns entscheiden“, mit diesen Worten hatte RB-Ikone Helmut Marko jüngst angekündigt, dass nach dem Rennen in Lateinamerika die Entscheidung für 2026 fallen werde. Gesetzt sind ohne Zweifel natürlich Max Verstappen und Rookie Isack Hadjar, der für die Racing Bulls astreine Leistungen zeigt.

Tsunoda und Lawson dagegen müssen um ihre Zukunft fighten. Weil Talent Arvid Lindblad höchstwahrscheinlich einen Sitz bekommen wird, bliebe nur noch ein freier RB-Platz in der Formel 1 übrig. Und genau um diesen streiten der Japaner und sein neuseeländischer Rivale.

Lawson-Fiasko vergessen, Tsunoda holt auf

Lawson erlebte schon zu Saisonbeginn ein handfestes Desaster, als er nach nur zwei Rennen von Red Bull zu den Racing Bulls degradiert wurde. Anschließend zeigte er aber, dass er durchaus Autofahren kann. Für die Racing Bulls sammelte er 30 Punkte (nur neun weniger als der gefeierte Teamkollege Hadjar) und liegt in der Fahrer-Wertung damit vor Tsunoda, der weite Teile der Saison im eigentlich besseren Auto absolvierte.

Doch auch der Japaner hatte es beim Hauptteam nicht immer leicht, denn dort wird die Arbeit vor allem auf Verstappen (hier mehr über den Weltmeister lesen) ausgerichtet. Nachdem Tsunoda zuletzt einige Wünsche erfüllt bekam, lief es prompt auch bei ihm besser. Doch ob das reicht?

Immerhin gilt Tsunoda seit vielen Jahren als Talent in der Formel 1! Es wäre jetzt die Zeit gewesen, zu zeigen, dass er zu einem richtigen Star gereift ist. Das aber konnte er nicht beweisen. Das Rennen in Mexiko ist für beide Piloten die letzte Chance, Eigenwerbung zu betreiben. Tsunoda oder Lawson – einer wird jubeln, während ein anderer vermutlich neue Karrierepläne machen muss.