Formel 1: Rennstall hat schlimmen Verdacht! „Irgendetwas ist dort komisch“

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Entwickelt sich in der Formel 1 abseits der Strecke der nächste Zoff der Spitzenteams? Wie nie zuvor liegen Red Bull und Mercedes in dieser Saison im Clinch. Erbittert kämpfen sie um Fahrer- und Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.

Zuletzt machte Mercedes einen großen Sprung, konnte die beiden Formel 1-Rennen in Russland und der Türkei gewinnen. Bei Red Bull macht sich Unmut breit. Jetzt werden böse Vermutungen laut.

Formel 1: Red Bull will Mercedes-Motor beobachten lassen

Haben die Silberpfeile unerlaubterweise an ihrem Motor getrickste? Diese Befürchtung stellt der Brause-Rennstall derzeit in den Raum. Seit dem Grand Prix in Silverstone hat Mercedes signifikant an seinem Top-Speed gearbeitet.

In Istanbul flog Lewis Hamilton trotz Regen mit 310 km/h über die Strecke. Max Verstappens Top-Speed von 297 km/h war der niedrigste Wert von allen Fahrern. „Das ist etwas, das sich die FIA anschauen und regeln muss“, erklärt Teamchef Christian Horner nach dem Rennen.

Red-Bull-Boss Christian Horner guckt bei Mercedes ganz genau hin. Foto: dpa

„Wir haben das schon seit Silverstone beobachtet. Irgendetwas ist dort komisch“, meint er. Grund genug für das Team des WM-Führenden Verstappen bei der FIA nachzuhorchen. Der Verband solle klären, ob der Mercedes-Motor legal ist.

+++ Sebastian Vettel erteilt DIESEM Fan-Wunsch eine klare Absage – „Da sehe ich mich nicht“ +++

Gegenüber dem „Motorsport-Magazin“ verriet RB- Motorsportkonsulent Helmut Marko, dass man derzeit nicht mehr machen könne. „Das ist von der FIA alles geklärt. Das was die FIA als oberste Behörde entscheidet, haben wir zu akzeptieren.“

-------------------------------------------------

Formel 1: So ist der Stand in der Fahrerwertung:

Verstappen, 262,5 Punkte Hamilton, 256,5 Punkte Bottas, 117 Punkte Norris, 145 Punkte Perez, 135 Punkte

-------------------------------------------------

Sprich Red Bull muss warten, ob die FIA etwas zu beanstanden hat und sich selbst darum Gedanken machen, wie man den eigenen Motor verbessert.

Formel 1: Der Kampf zwischen Red Bull und Mercedes spitzt sich zu. Foto: dpa

Formel 1: Nächstes Kapitel im Dauerstreit?

Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass sich die beiden Platzhirsche ihren Kampf neben der Strecke austragen. Anfang der Saison musste Red Bull seinen Flügel anpassen, weil Mercedes sich bei der FIA beschwert hatte.

------------------------------------------------

Weitere Neuigkeiten aus der Formel 1:

Formel 1: Pilot widersetzt sich Anweisung! Schießt ER sich damit endgültig ins Aus?

Sebastian Vettel: Zitterpartie für Formel-1-Star – muss er sich bald DAVON verabschieden?

Formel 1: Vettel mit deutlicher Ansage Richtung Ferrari – „Wenn ich nicht hinschaue, ist es vorbei“

--------------------------------------------------

Nach dem Unfall in Silverstone, bei dem Hamilton Verstappen abschoss, flogen wochenlang Giftpfeile wischen beiden Seiten.

Formel 1: Mercedes-Boss mit düsterer Prognose

In der Formel 1 äußert Mercedes-Boss Toto Wolff eine böse Prognose. Sie betrifft Lewis Hamilton, (mh)