Formel 1: Marko deutet Cockpit-Hammer bei Red Bull an – „Könnte ich mir gut vorstellen“

Die Silly Season spielt verrückt – und manch ein Verantwortlicher gießt mit voller Absicht Motoröl ins Feuer. Kein Gerücht scheint in der Formel 1 derzeit abstrus genug, um nicht diskutiert zu werden. Lewis Hamilton zu Ferrari, Charles Leclerc zu Mercedes, Lando Norris zu Red Bull? Alles möglich.

Bezüglich des letzten Gerüchts äußert sich nun RB-Berater Helmut Marko. Dass man beim Dosenrennstall nach einem Fahrer sucht, der sich nachhaltig neben Max Verstappen behaupten kann, ist bekannt. Doch mit Norris entstünde plötzlich ein Formel-1-Superteam.

Formel 1: Verstappen rast davon

Gegen Verstappen ist in diesem Jahr kein Kraut gewachsen. Der Niederländer rast von Sieg zu Sieg. Der einzige Fahrer der ihn herausfordern könnte – Teamkollege Sergio Perez – patzt dagegen oft. So beträgt der WM-Vorsprung bereits unfassbare 125 Punkte.

In den letzten Rennen teilte sich Verstappen das Podium allerdings immer öfter mit Lando Norris. Der junge Brite, in dem viele Experten einen künftigen Weltmeister sehen, profitiert vom McLaren-Aufschwung und kann endlich wieder seine Geschwindigkeit unter Beweis stellen.

Red Bull schaut auf Norris

Seine Leistungen bleiben in der Formel 1 nicht unbemerkt. Darauf angesprochen, Verstappen einen weiteren WM-Kandidaten an die Seite zu stellen, antwortet Helmut Marko verschmitzt.

Norris und Verstappen auf dem Podium. Foto: IMAGO/HochZwei

„Mit Norris, da könnte ich mir das gut vorstellen“, sagte er gegenüber dem „Motorsport-Magazin“. Norris und Verstappen sind abseits der Strecke gut befreundet – daran änderte auch der zerstörte Ungarn-Pokal nichts.

Formel 1: Norris wahrscheinlicher als Hamilton

Wichtig sei bei einer solchen Star-Konstellation, dass die Teaminteressen im Vordergrund stehen und die Stars nicht nur auf sich schauen. Sonst könnten Eskalationen wie bei Rosberg/Hamilton oder Senna/Prost entstehen.

„Das wäre nicht mit allen Kombinationen, die wir da gerade gehört haben, möglich“, so Marko, der so auch ausschließt, dass man Verstappen und Hamilton in einem Team in der Formel 1 sehen würde. Da wäre der Krach von der ersten Sekunde an wohl vorprogrammiert.