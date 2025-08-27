Mega-News für Red Bull in der Formel 1! Max Verstappen spitzt die Ohren

Christian Horner hat Red Bull Racing zwar vor Wochen verlassen, doch ihm wird weiterhin Anerkennung für strategische Entscheidungen gegeben. Besonders der Plan, ab 2026 eigene Motoren herzustellen, gilt als mutiger Schritt.

Red Bull Racing und das Schwesterteam Racing Bulls möchten damit in der Formel 1 neue Maßstäbe setzen. Und wer davon mal so richtig profitieren könnte, ist Max Verstappen.

Formel 1: Erwartungen an Red Bulls Motoren

Experten wie Juan Pablo Montoya sind skeptisch, ob ein Neueinstieg in die Motorenentwicklung reibungslos gelingt. Dennoch sieht Montoya Potenzial: „Auf der Motorenseite hat Red Bull die richtigen Leute.“ Er erwartet Überraschungen und traut Red Bull Powertrains konkurrenzfähige Ergebnisse zu, selbst wenn anfängliche Herausforderungen bestehen bleiben.

Montoya betont zudem Red Bulls kluge Personalpolitik. Das Team zog Ingenieure von Branchenführern wie Ferrari und Mercedes an. Diese Fachkräfte bringen wertvolles Wissen aus der Formel 1 mit. „Es dauert eine Weile, bis alles integriert ist“, räumt Montoya ein, doch Red Bull habe damit eine tragfähige Basis geschaffen.

Führungswechsel als Risiko

Trotz personeller Verstärkungen sieht Montoya Schwächen in der Führung. Die Abgänge von Christian Horner, Adrian Newey und Jonathan Wheatley reißen große Lücken. Pierre Wache, technischer Direktor, wird künftig die Richtung vorgeben, doch die fehlende Erfahrung in leitenden Positionen könnte Red Bull ausbremsen.

Laut Montoya könnte es Jahre dauern, bis Red Bull wieder dominiert. Die Formel 1 bleibt unberechenbar, doch das Team arbeitet daran, langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Erfolg wird stark davon abhängen, wie gut der Übergang in die neue Ära organisiert wird. Falls die Übergangsphase im nächsten Jahr bereits optimal läuft, würde sich einer ganz besonders freuen: Der viermalige Weltmeister Max Verstappen.

