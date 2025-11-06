Formel 1: Top-Talent beeindruckt Red Bull! Folgt jetzt der Cockpit-Hammer?

In der Formel 1 ist es nicht nur der WM-Kampf, der für Aufsehen sorgt. Es müssen nämlich noch einige Entscheidungen in der Königsklasse getroffen werden. Einige Cockpits für das kommende Jahr sind noch unbesetzt.

Besonders spannend wird es bei Red Bull und beim Schwester-Rennstall Racing Bulls. Wer wird für die beiden Formel-1-Teams an den Start gehen? Nur Max Verstappen ist sicher. Die restlichen drei Sitze müssen noch geklärt werden. Dabei kann sich ein Top-Talent jetzt große Hoffnungen machen.

Formel 1: Top-Talent darf weiter träumen

Arvid Lindblad rückt seinem großen Traum ein Stück näher: Der junge Brite darf weiter auf den Sprung in die Formel 1 hoffen. Lindblad durfte zuletzt in Mexiko den Platz von Weltmeister Max Verstappen übernehmen – und nutzte seine Chance eindrucksvoll.

Mit der sechstbesten Zeit ließ er nicht nur einige Routiniers hinter sich, sondern auch Teamkollege Yuki Tsunoda, der auf Platz acht landete. Eine Talentprobe, die im Red-Bull-Lager für Aufsehen sorgte.

„Ich denke, dass er großartige Arbeit geleistet hat“, schwärmte Laurent Mekies im Anschluss. Der Franzose lobte besonders die Ruhe und Reife des Youngsters. „Es ist so schwierig, in FP1 zu glänzen – so schwer“, erklärte der Teamchef. „Man hat nicht viele Reifen, man hat nicht viele Runden, und er hat einfach einen super Job gemacht.“

„Hat uns beeindruckt“

Der Red-Bull-Verantwortliche hob zudem Lindblads professionelles Verhalten hervor. Der Teenager sei „ruhig“ geblieben und habe „das richtige Feedback gegeben“. Für Mekies war klar: „Ehrlich gesagt hat er uns in diesem FP1 beeindruckt, keine Frage. Und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn er gegen Ende des Jahres wieder im Auto sitzen wird.“

Ob Lindblad nun tatsächlich dem ersehnten Aufstieg in die Formel 1 nähergekommen ist, bleibt unklar. Bei Red Bull herrscht weiter Konkurrenzkampf hinter Verstappen. Neben Lindblad hoffen auch Yuki Tsunoda, Isack Hadjar und Liam Lawson auf eine Chance im Topteam.

„Was die Entscheidung angeht, so akzeptieren wir zwar, dass alle möchten, dass wir uns entscheiden. Aber die Wahrheit ist, dass wir es nicht eilig haben“, sagte Mekies. „Wir werden uns alle Zeit nehmen, die wir brauchen und diesen Jungs so viele Chancen wie möglich geben.“