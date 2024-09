Formel 1: Jetzt ist es raus! Entscheidung um Red-Bull-Fahrer gefallen

Mit dem Großen Preis von Italien ist die Formel-3-Saison zu Ende gegangen. Das bedeutet nun auch: Bei den Nachwuchsfahrern beginnt das große Stühlerücken. Jetzt ist der erste Pilot für die kommende Formel-2-Saison bestätigt worden.

Arvid Lindblad, der in den Diensten von Formel-1-Team Red Bull steht, wird in der kommenden Saison in der Formel 2 für Campos Racing an den Start gehen. Das gab das Team am Donnerstag (12. September) offiziell bekannt.

Formel 1: Red-Bull-Junior steigt in die Formel 2 auf

Nach nur einem Jahr in der Formel 3 hat Lindblad den Aufstieg in die nächste Rennserie geschafft. Für Prema landete er in seinem ersten Jahr auf Rang vier der Gesamtwertung und wurde damit bester Rookie in der F3. Unterstützt von Red Bull wird er nun den nächsten Schritt gehen.

Wie nur zwei Wochen nach dem Saisonende bekannt wurde, fährt der 17-Jährige in der kommenden Saison für Campos Racing in der Formel 2. Bei dem spanischen Rennstall wird er wohl den Platz von Isack Hadjar übernehmen. Hadjar, ebenfalls Red-Bull-Junior, führt die Gesamtwertung an und steht vor einem Aufstieg in die Formel 1. Dort könnte er in der kommenden Saison die Rolle als Test- und Ersatzfahrer übernehmen.

„Kann es kaum erwarten“

„Ich freue mich sehr, 2025 bei Campos Racing in der FIA F2 zu fahren. Das Team hat bisher eine erstaunliche Saison hinter sich und kann es kaum erwarten, mit der Zusammenarbeit zu beginnen“, wird Lindblad zitiert.

Der Brite mit schwedischen und indischen Wurzeln erklärt: „Ich freue mich darauf, mich in die lange Liste von Fahrern einzureihen, die in der Vergangenheit für das Team gefahren sind, und ein Teil des Erbes von Adrián Campos zu sein. Das Team scheint sehr leidenschaftlich, hungrig und motiviert zu sein, zu gewinnen. Sie werden mir die Werkzeuge und das Wissen geben, um mich als Fahrer weiterzuentwickeln, während wir uns gegenseitig anspornen, uns zu verbessern.

Red Bulls nächster Superstar? „Immenses Talent“

Teamchef Adrian Campos Jr. fügte hinzu: „Wir sind glücklich, einen Fahrer wie Arvid für 2025 in unseren Reihen zu haben, denn er hat immenses Talent, und wir sind sicher, dass wir gemeinsam sehr wichtige Ziele vor uns haben. Wir haben die Wintermonate, um sicherzustellen, dass er für sein Debüt in der nächsten Saison so gut wie möglich vorbereitet ist. Wir werden all unsere Erfahrung einbringen, um seinen Übergang so reibungslos und erfolgreich wie möglich zu gestalten.“

Aus deutscher Sicht hoffen Tim Tramnitz und Oliver Goethe auf einen Platz in der Formel 2. Während Tramnitz sein erstes Jahr in der Formel 3 auf Platz neun beendete, wurde Goethe Siebter. Allerdings fuhr Goethe den Großen Preis von Italien bereits in der F2. Dort übernahm er bei MP Motorsport den Platz von Franco Colapinto. Mit seinen Einsätzen in der Rennserie hat er gute Chancen auf den Aufstieg.