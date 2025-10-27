Formel-1-Drama um Red-Bull-Star! War es das endgültig?

Die Wochen der Wahrheit laufen in der Formel 1. Und es geht nicht nur um dem Fahrer-WM-Titel. Mehrere Fahrer kämpfen weiter um die nackte Existenz in der Königsklasse.

Noch immer stehen einige Cockpit-Entscheidungen für die nächste Saison aus. Eine soll nun fallen – und könnte für einen Youngster zum Horror werden. Nach einem ganz bitteren Mexiko-Wochenende muss er um seine Zukunft in der Formel 1 bangen.

Youngster bangt um Zukunft in der Formel 1

Eigentlich wollte Red Bull nach dem Mexiko-GP (hier alle Highlights) seine Entscheidung über die Fahrerpaarungen für beide Teams verkünden. Doch diesen Zeitplan hält man nun wohl doch nicht ganz ein. Dennoch ist klar: Die Würfel fallen sehr bald – die ersten womöglich jetzt schon. „Mal sehen, was nach dem Rennen hier passiert, dann werden wir zumindest ein paar Kommentare abgeben“, kündigte Helmut Marko an.

Die Gerüchteküche ist sich inzwischen sicher: Isack Hadjar, der beeindruckendste Rookie der laufenden Saison, wird für 2026 zu Red Bull Racing aufsteigen und an der Seite von Max Verstappen fahren. Seinen Platz bei den Racing Bulls soll Arvid Lindblad bekommen, der bereits in der Formel 2 für Furore sorgt und nun im 1. Freien Training auch im F1-Boliden überzeugte.

Katastrophe für Lawson in Mexiko

Ein Showdown zwischen Yuki Tsunoda und Liam Lawson um den letzten freien Platz steht an – und der lief ausgerechnet in Mexiko überhaupt nicht nach dem Geschmack des jungen Neuseeländers. Zwar verpasste Tsunoda mit Rang 11 knapp die Punkte, dennoch gab es großes Lob von Teamchef Laurent Mekies, der ihm „das beste Wochenende seit langer Zeit“ attestierte. Lawson dagegen erwischte es ganz übel.

Defekt und Aus in Runde 6 – Lawson hatte gar keine Chance, in der entscheidenden Phase der Saison Pluspunkte zu sammeln. Ein verlorenes Wochenende. Und das so kurz vor der Entscheidung um die Cockpits für die nächste Saison. Nach seiner Blitz-Degradierung nach zwei Rennen brauchte er lange, um sich zu fangen. Die zarte Knospe des Wiedererstarkens litt zuletzt – nur einmal schaffte es der 23-Jährige in den letzten sechs Renne in die Punkte.

Nun auch noch das frühe Aus zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. War’s das endgültig für Liam Lawson in der Formel 1? Der jüngste Eindruck zumindest spricht eine deutliche Sprache – pro Tsunoda.