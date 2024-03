Formel 1: Red Bull kündigt es an – Hammer-Rückkehr steht bevor

Wenn das Formel-1-Jahr 2024 endet, werden auch Verträge einiger Piloten auslaufen. Bis dahin werden sicherlich einige Fahrer verlängert haben und auch damit im nächsten Jahr an den Start gehen. Auch bei Red Bull laufen gleich drei Verträge aus.

Neben Red-Bull-Pilot Sergio Perez kämpfen auch die beiden Fahrer aus dem Schwesterteam Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo um ihre Zukunft. Dabei könnte es zu einer spektakulären Rückkehr in der Formel 1 kommen, wie Helmut Marko ankündigt.

Formel 1: Red Bull schwärmt von Talent

Als Liam Lawson im vergangenen Jahr in der Formel 1 einige Rennen fahren durfte, konnte er überzeugen und hat dadurch auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Für diese Saison bekam er allerdings kein Cockpit – weder bei Red Bull noch bei anderen Teams. Beim österreichischen Rennstall plant man aber mit dem Australier. Motorsport-Berater Helmut Marko kündigte ein Comeback des 22-Jährigen an.

In den kommenden Monaten wird Red Bull eine Entscheidung über die Fahrer der nächsten Saison treffen. Marko machte keinen Hehl aus seinem Glauben an Lawsons Potenzial, als er über Oliver Bearmans Jeddah-Debüt schwärmte: „Bearman, aber auch unser Liam Lawson in der letzten Saison – oder Pedro Acosta in der MotoGP gestern – zeigen, was sie für wirklich außergewöhnliche Talente sind.“

Lawson kann es derzeit kaum abwarten, in der Formel 1 endlich loslegen zu können. 2023 durfte er in fünf Rennen an den Start gehen und Daniel Ricciardo ersetzen, der aufgrund einer Handverletzung ausfiel.

Comeback für Red Bull oder Visa Cash App RB?

Schon im vergangenen Jahr betonte Marko, dass Lawson ab 2025 definitiv ein Cockpit bekommen wird. „Liam ist schon eine Weile bei uns. Er ist ein harter, aber sehr kluger Mann im Kampf, ein bisschen wie Bruce McLaren. Das ist sicherlich jemand für die Zukunft. Die Geschwindigkeit war da und das ist ein gutes Zeichen“, lobte Marko den Formel-1-Rookie.

Die Frage ist jetzt: Wer muss für Lawson bei Red Bull weichen? Ist es Sergio Perez, der heftig in der Kritik stand? Oder drohen Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo bei Visa Cash App RB das Aus, wenn sie nicht überzeugen? Jemand muss für Lawson Platz machen. Einem Fahrer, der sicherlich Teil der langfristigen Formel-1-Pläne von Red Bull ist.