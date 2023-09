Formel 1: Red-Bull-Hammer? Boss lockt Piloten – „Würde gut zu uns passen“

In der Formel 1 sind in den vergangenen Wochen einige Entscheidungen gefallen. So verkündeten unter anderem Haas, Aston Martin und Mercedes, dass ihre Fahrer auch im kommenden Jahr an den Start gehen werden. Für die kommenden Saisons danach wird es richtig interessant.

Bei Red Bull ist Sergio Perez wohl nur noch in der Saison 2024 da, wird das Formel-1-Team dann verlassen. Dafür lockt der österreichische Rennstall jetzt einen anderen Star-Piloten öffentlich an.

Formel 1: Red-Bull-Hammer?

Kaum ein Pilot wurde in der Formel 1 in den vergangenen Wochen und Monaten so kritisiert, wie Sergio Perez von Red Bull. Gegen seinen Teamkollegen Max Verstappen hat er einfach keine Chance, macht aber auch viele Fehler. Zwar wurde in der Vergangenheit oftmals über eine vorzeitige Entlassung spekuliert, doch der Mexikaner wird auch 2024 an den Start gehen.

Dafür verriet Red-Bull-Sportchef Helmut Marko, welchen Nachfolger er sich wünsche. In der ServusTV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hanger-7“ sagte der Österreicher offen, dass „Perez nicht konstant“ sei und „er ist nicht immer fokussiert“. Doch er weiß auch, „dass Perez einen Vertrag bis 2024 und Lando Norris einen Vertrag bis 2025 hat. Leider so lange“, erklärt Marko weiter.

Dann packte der Red-Bull-Boss über den McLaren-Piloten aus: „Weil er ein Kandidat von uns wäre. Wir waren ja damals schon mit Torro Ross mit ihm handelseinig, bis sein Manager draufgekommen ist, dass beim Vertrag mit McLaren eine Option drinnen ist. Also von der Jugend und vom Speed her würde er sehr gut zu uns passen. Sergio ist dagegen schon über 30 und bekommt das vierte Kind. Der hat also schon auch andere Interessen, also muss man da schon schauen, was danach passiert.“

Red Bull lockt Lando Norris

Es gibt nicht wenige, die vermuten, dass es bereits Gespräche zwischen Red Bull und Norris gegeben habe. Marko erklärt aber auch, wie schwierig es für andere Piloten wäre, neben dem aktuell zweifachen und bald dreifachen Formel-1-Weltmeister Leistung zu bringen.

„Auf der einen Seite ist der Sitz im Red Bull einer der gefragtesten, auf der anderen Seite hast du aber auch Max Verstappen als Gegner – da brauchst du schon eine sehr starke Persönlichkeit und auch mental eine unglaubliche Stärke. Da ist Perez eh schon derjenige, der das bis jetzt von all den Fahrern in den letzten Jahren am besten hinbekommen hat und auch Siege eingefahren hat“, erklärt der 80-Jährige.

Übrigens: Verstappen und Norris kennen sich schon seit Jugendzeiten und sind eng miteinander befreundet. Fragt sich nur, ob sie auch als Teamkollegen auf der Strecke so harmonisch miteinander sein werden.