Formel 1: Aus und vorbei! Red Bull macht es endgültig offiziell

Vor einigen Wochen verkündete das Formel-1-Team Red Bull, dass Christian Horner von all seinen Aufgaben entbunden wird. Es war die Konsequenz aus den schwachen Ergebnissen der diesjährigen Saison. Max Verstappen kann kaum mit der Konkurrenz mithalten, fährt oft nur hinterher.

Jetzt sind beim einstigen Top-Team der Formel 1 auch endgültig alle Verbindungen zum ehemaligen Teamchef Horner gekappt. Red Bull hat auch schon einen Nachfolger für den Briten gefunden.

Formel 1: Horner offiziell weg

Nach der Absetzung als Teamchef hat Red Bull auch die letzten Verbindungen zu Christian Horner gekappt, wie aus den neuen Einträgen im Handelsregister hervorgeht. Die sind seit Donnerstag (14. August) einzusehen. Damit ist die Ära des ehemaligen Teamchefs beim Formel-1-Team offiziell beendet.

Auch interessant: Formel-1-Insider packt aus: Heftiger Rückschlag für Mick Schumacher wird immer konkreter

Alle Posten, die er nach seiner Freistellung am 9. Juli noch innehatte, hat er jetzt abgetreten. Horner war neben einer Rolle als Teamchef auch noch als Direktor tätig – darunter Red Bull Racing, Red Bull Technology, Red Bull Powertrains sowie Red Bull Powertrains 2026.

Das Brause-Unternehmen hat sich bislang noch nicht dazu geäußert, allerdings wird gemunkelt, dass man sich mit Horner auf eine Abfindung geeinigt hat, weshalb jetzt diese Schritte erfolgt sind.

Nachfolger steht auch schon fest

Mit Laurent Mekies hatte Red Bull den Nachfolger für die Rolle des Formel-1-Teamchefs direkt nach der Entlassung verkündet. Doch das ist noch nicht alles. Ab sofort übernimmt Stefan Salzer, der globale Personalchef von Red Bull, die vakanten Aufgabenbereiche innerhalb des Unternehmens.

Besonders interessant: Salzer wurde bereits am 8. Juli ernannt – einen Tag vor Horners offiziellem Rauswurf. Das hatte allerdings vor allem administrative Gründe. Jetzt übernimmt er auch offiziell.

Mehr Nachrichten für dich:

Beim österreichischen Team wird man hoffen, dass es jetzt auch auf der Rennstrecke wieder besser läuft. Doch da hat Max Verstappen derzeit kaum Chancen. McLaren ist zu schnell, Mercedes und Ferrari sind auch oft vor dem Weltmeister.