Formel 1: Beben bahnt sich an! Wird Helmut Marko bei Red Bull abgesägt?

Seit 2005 arbeiten sie bei Red Bull Seite an Seite, machten den Rennstall zu einem Top-Team der Formel 1. Doch jetzt soll es Spannungen geben zwischen Christian Horner und Helmut Marko.

Laut einem äußerst pikanten Bericht ist beim Weltmeister-Team der Formel 1 ein Machtkampf ausgebrochen. Demnach will Teamchef Horner Marko loswerden und noch mehr Macht auf sich vereinen – und er soll dabei einen mächtigen Unterstützer haben.

Formel 1: Machtkampf zwischen Horner und Marko?

Der Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz war auch im Formel-1-Team der „Roten Bullen“ ein Beben. Auch wenn er sich operativ größtenteils aus dem Geschäft heraushielt, war der Österreicher der Besitzer des Teams. Seit seinem Ableben soll im Rennstall ein heftiger Machtkampf ausgebrochen sein.

Gerade erst hat Max Verstappen seinen dritten WM-Titel eingefahren, da veröffentlicht der brasilianische TV-Sender „Globo“ einen extrem brisanten Bericht. Teamchef Christian Horner versuche seit dem Tod von Mateschitz, immer mehr Macht im Rennstall auf sich zu vereinen. Das habe zu Spannungen mit Helmut Marko geführt. Der Motorsportkonsulent war einer der engsten Mateschitz-Vertrauten – ihm fehlt durch den Verlust sein größter Fürsprecher.

Wird Helmut Marko abgesägt?

Der Bericht zufolge, unter anderem von Ex-Formel-1-Fahrer Luciano Burti verfasst, will Horner Marko in seiner Macht beschneiden und möglichst loswerden. Besonders bei Schwester-Team AlphaTauri versuche der Brite, seinen Einfluss zu steigern. Er habe sich mit Peter Bayer als Tost-Nachfolger als Teamchef durchgesetzt und wolle sich auch in die Fahrerplanungen einmischen, sei für eine Trennung von Yuki Tsunoda.

Nächste Woche steht demnach eine ganz heiße Vorstandssitzung an. Marko droht Ungemach – denn Horner habe mit Oliver Mintzlaff einen mächtigen Kompagnon. Nach Mateschitz‘ Tod war der vom Vorstandsvorsitzenden vom Fußballverein Rasenballsport Leipzig zum Geschäftsführer der Red Bull GmbH aufgestiegen.