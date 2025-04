Formel 1: Nächster Fahrertausch bei Red Bull? Marko-Aussagen machen stutzig

Sechs Rookies fahren diese Saison in der Formel 1. Die größte Enttäuschung, Liam Lawson, hat bereits ihr Cockpit verloren. Die größte Sensation bläst jetzt zum Angriff: Isack Hadjar will zu Red Bull!

Im Racing Bull lässt er derzeit alle staunen. Auch Boss Helmut Marko. Der macht in der Formel 1 jetzt eine Andeutung, die alle Fans zusammenzucken lässt. Wechselt Red Bull etwa schon wieder den Fahrer?

Formel 1: Marko macht alle stutzig

Nur zwei Rennen bekam Liam Lawson als Teamkollege von Weltmeister Max Verstappen. Dann musste er seinen Platz schon wieder hergeben (hier die Details). Sein Rennstall tauschte ihn mit Yuki Tsunoda. Doch auch der hat im schwer kontrollierbaren Red Bull große Probleme. Ein anderer Fahrer aus dem RB-Kosmos trumpft dagegen ganz groß auf.

Isack Hadjar dürften die wenigsten genannt haben, als es um den Rookie mit dem meisten Potenzial in dieser Saison geht. Doch der Franzose zeigt es allen. Im Racing Bull legt er eine Glanzfahrt nach der anderen hin. Nach einem bitteren Aus beim Auftakt in Melbourne fuhr er in China auf Rang 11, in Japan sogar in die Punkte (Platz 8). Dazu waren alle bisherigen Qualifying-Ergebnisse äußerst beachtlich für einen Piloten im eigentlich ziemlich unterlegenen Team Racing Bulls, das die letzte Saison hinter Haas und Krisenteam Alpine auf dem achten von zehn Plätzen abschloss.

Hadjar zu Red Bull?

Auch in den ersten Trainings in Bahrain sah Liam Lawson wieder nur die Rücklichter des Teamkollegen. Und auch Helmut Marko staunt. „Hajdar ist die Überraschung überhaupt“, schwärmt der Österreicher am Sky-Mikrofon. Hajdar hatte gerade das 2. Freie Training vor Max Verstappen als Sechster abgeschlossen. „Er hatte die wenigsten Testkilometer in Formel-1-Autos überhaupt und hält mit mit Fahrern wie Antonelli. Er ist unaufgeregt, aber immer da, war wieder vier Zehntel schneller als Lawson.“

Dann folgt der Satz, der alle stocken lässt. „Da kommt ein ganz Großer“, sagt der Motorsportkonsulent. Moment! Red Bull wird doch wohl nicht erneut die Fahrer tauschen? „Nein“, sagt er mit einem Lächeln. Gemeint war wohl eher eine rosige Zukunft für Isack Hadjar. Die Frage, wie lange er bei solchen Leistungen noch für das Tochterteam fahren muss, stellt sich aber jetzt schon.