Formel-1-Pilot spricht es offen aus – ER will für Red Bull fahren!

Er ist der aktuelle Shootingstar der Formel 1. Nach seinem Podium im GP der Niederlanden ist er in aller Munde. Der junge Formel-1-Fahrer Isack Hadjar machte zuletzt mächtig auf sich aufmerksam. Jetzt äußerte sich zu seiner möglichen Zukunft bei Red Bull im Jahr 2026.



Der Franzose erklärte, dass er bereit sei, mit Max Verstappen zusammenzuarbeiten, wenn ihm die Chance geboten werde. Nach seinem Podiumsplatz in Zandvoort und vor dem italienischen Grand Prix sprach Hadjar über seine Ambitionen.

Formel 1: Neustart im Jahr 2026

Hadjar betonte, dass die Regeländerungen 2026 einen Neustart für die Formel 1 darstellen. Er erklärte: „Aber 26 ist eine andere Frage, denn es ist ein völlig neuer Start für das Team.“ Hadjar sieht diese Änderungen als spannende Chance, sich im neu ausgerichteten Team zu etablieren. Er fügte hinzu, dass man in dieser Phase das Auto in die richtige Richtung lenken müsse.

Diese ehrgeizige Einstellung macht Hadjar zu einem vielversprechenden Kandidaten für eine große Formel-1-Karriere. Er denkt zumindest schon aktiv über eine Beförderung nach, weiß aber auch, dass diese von seiner Leistung abhängt.

Hadjar ein Kandidat für Red Bull?

Hadjar will seine Form in den neun verbleibenden Rennen beweisen, um sich für Red Bull Racing zu empfehlen. Helmut Marko, Berater des Teams, bestätigte, dass der 20-Jährige im Gespräch für den zweiten Sitz ist. Eine Entscheidung werde jedoch nicht überstürzt getroffen.

Hadjar bleibt optimistisch und sieht die Regeländerungen als große Möglichkeit, die Weichen für seine Formel-1-Karriere zu stellen. Seine Ehrgeiz könnten ihm den entscheidenden Vorteil sichern.

