Kommt es in der Formel 1 zum Red-Bull-Paukenschlag ? „Daran gibt es keinen Zweifel“

Für Red Bull läuft es in der Formel 1 derzeit mehr als bescheiden. Der erfolgsverwöhnte Rennstall kann nicht mehr an die Leistungen aus den vergangenen Jahren anknüpfen. Vor allem Max Verstappen äußerte zuletzt immer wieder seine Unzufriedenheit.

Klar, dass Red Bull deshalb früher oder später zum Handeln gezwungen ist. Mit der Entlassung von Teamchef Christian Horner ist der erste große Schritt schon getan. Platzt nun die nächste Bombe beim Formel-1-Rennstall?

Formel 1: Hadjar vor Red-Bull-Wechsel?

Dass Yuki Tsunoda in der kommenden Saison wohl nicht erneut an der Seite von Verstappen fahren wird, ist ein offenes Geheimnis. Der Japaner zeigt im Red Bull zu schwache Leistungen, um sich dieses Cockpit erneut zu verdienen. Für Formel-1-Legende Jacques Villeneuve gibt es derweil nur einen potenziellen Nachfolger für Tsunoda. Und der hört auf den Namen Isack Hadjar.

Der 54-Jährige gab im „Sky-F1-Show-Podcast“ zu Protokoll: „Er ist auf dem Weg zu Red Bull. Daran gibt es keinen Zweifel. Es gibt keine andere Interpretation. Er wird auf Red Bull vorbereitet. Er kommt besser zurecht als jeder andere Juniorfahrer von Red Bull oder sogar als jeder andere Red-Bull-Fahrer außer Max.“ Villeneuve zufolge passe Hadjar perfekt ins Anforderungsprofil von RB.

Höhepunkt in Zandvoort

Mit dieser Meinung ist der Kanadier im Formel-1-Kosmos sicher nicht alleine. Spätestens beim Rennwochenende in Zandvoort, wo Hadjar im Racing Bulls sensationell Dritter wurde, überzeugte der Franzose wohl auch seinen letzten Kritiker. Der erst 20-Jährige scheint bereit für den Sprung zu Red Bull – und das trotz seines jungen Alters.

In der laufenden Saison kommt Hadjar bislang auf 37 WM-Punkte. Damit hat er satte 25 Zähler mehr auf dem Konto als Red-Bull-Pilot Yuki Tsunoda. Gute Argumente fehlen dem Japaner derzeit also en masse.