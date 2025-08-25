Formel 1: Red Bull macht Fahrer-Verkündung! Jetzt ist es offiziell

In der Formel 1 ist Red Bull für seine starke Fahrer-Akademie bekannt, in der schon zahlreiche junge Piloten den Sprung in die Königsklasse geschafft haben. Dazu zählt unter anderem auch Max Verstappen, der mit anderen Star-Fahrern wie Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alexander Albon, Isack Hadjar oder auch Carlos Sainz die Red-Bull-Akademie durchlaufen hat.

Nun hat das Formel-1-Team zwei weitere junge und vielversprechende Talente in sein Juniorprogramm aufgenommen. Die Schweizer Fahrerin Chiara Bättig und der Italiener Mattia Colnaghi werden nun vom österreichischen Rennstall gefördert.

Formel 1: Red Bull nimmt zwei Talente auf

Die 15-jährige Bättig wird voraussichtlich nächste Saison den Aufstieg vom Kartfahren zur Formel 4 machen und dabei als Teil des Juniorprogramms des Formel-1-Teams Red Bull Racing auftreten. „Eine Red-Bull-Junior-Fahrerin zu werden, bedeutet mir eine Menge. Es war mein erstes Mal in einem Formel-Auto, ich konnte mich sehr gut anpassen“, freut sich die junge Schweizerin.

In der Mitteilung von Red Bull wird bereits offensiv von der Formel 1 geredet. „Bättig nimmt denselben Weg wie die F1-Stars Max Verstappen und Sebastian Vettel“, schreibt der Brause-Konzern. Darauf hofft auch Bättig: „Mein ultimatives Ziel ist die Formel 1 und dort Weltmeisterin zu werden. Aber zuerst geht es in die Formel 4. Ich hoffe, dass ich junge Kartfahrerinnen mit meinem Weg inspirieren kann.“

Red Bulls Nachwuchschef Helmut Marko sagt dazu: „Das war Chiaras erstes Mal in einem Formel-Auto. Sie ist davor nur Kart gefahren. Ihre Leistung war sehr gut. Mit dem Speed, den sie an den Tag legte, können wir uns auf eine erfolgreiche Saison freuen.“

RB-Youngster: „Bin Helmut Marko und Red Bull wirklich dankbar“

Für den Italiener Colnaghi wird dagegen direkt die Formel 3 anstehen. Hier wird er mit dem niederländischen MP Motorsport fahren. „Ich freue mich riesig über die Gelegenheit, die mir von MP Motorsport und dem Red Bull Junior Team gegeben wurde“, sagte Colnaghi. „Die Grand Prix-Wochenenden als Formel-3-Fahrer zu erleben, ist ein erfüllter Traum, und ich freue mich darauf, tolle Arbeitsbeziehungen aufzubauen, die MP und ich in den letzten beiden Saisons entwickelt haben.“

Der Führende in der Eurocup-3-Meisterschaft bedankte sich auch bei demjenigen, der ihn ins Red Bull Junior Team brachte: „Ich bin Helmut Marko und Red Bull wirklich dankbar dafür, dass sie es mir ermöglicht haben, meine Fahrkünste in der FIA F3 unter Beweis zu stellen. Bei MP zu bleiben, ist die offensichtliche Wahl. Sie sind in den letzten zwei Jahren zu meiner Familie geworden und haben mir geholfen, als Fahrer zu wachsen. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit ihnen in der Formel 3 genauso angenehm und erfolgreich sein wird.“

