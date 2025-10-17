Formel 1: Fahrer-Wechsel bei Red Bull? Marko kündigt Entscheidung an!

Die Formel-1-Saison neigt sich dem Ende entgegen, längst laufen im Hintergrund die Vorbereitungen auf das kommende Jahr. Und wie immer muss sich Red Bull dabei die Frage stellen: Wie besetzten wir unsere vier Cockpits?

Max Verstappen ist im Hauptteam als Nummer-1-Fahrer gesetzt, logisch. Auch Isack Hadjar wird seinen Sitz nach einem überragenden Rookie-Jahr in der Formel 1 sicher haben. Die Frage ist nur, ob er für Red Bull oder Racing Bulls fährt. Für Yuki Tsunoda sieht es dagegen weiter düster aus. Der Japaner kämpft um seine Karriere.

Formel 1: Tsunoda unter Druck

Zwar konnte Tsunoda zuletzt bessere Ergebnisse liefern, einen sicheren Platz hat er damit aber noch immer nicht. Das betont Chefberater Helmut Marko nun noch einmal gegenüber der „Kleine Zeitung„. Dass man zuletzt mehr auf den Fahrer eingegangen sei, habe zwar teilweise Erfolge gebracht. Doch Tsunoda wisse, „dass er jetzt noch Resultate braucht.“

Auch spannend: Fahrer-Wende in der Formel 1? Team-Boss deutet Entscheidung an

Zwei Wochenenden hat er dafür noch. Denn Marko kündigt ferner an, dass die Fahrerentscheidung für 2026 nach dem Großen Preis von Mexiko fallen werde! „Nach Mexiko werden wir uns entscheiden“, stellt der 82-Jährige klar.

Wer landet im Red Bull?

Solange müssen sich die Fans also noch gedulden, bis sie wissen, wer der (neue) Teamkollege von Max Verstappen wird. Doch im Raum steht nicht nur ein Tausch zwischen Racing Bulls und Red Bull. Es ist auch eine Möglichkeit, dass ein RB-Fahrer seinen Posten ganz verliert.

+++ Pünktlich zum USA-GP: Formel-1-Team macht es offiziell +++

Denn aus der Formel 2 drängt Arvid Lindblad in die Königsklasse. Dieser gilt als riesiges Talent, weshalb Red Bull sogar eine frühzeitige Vergabe der nötigen Superlizenz bei der FIA durchdrückte. Seine Chancen, zumindest im Racing Bull zu landen, sind da.

Top-News des Tages:

Und dann würde sich die Frage stellen, ob eben Yuki Tsunoda oder Liam Lawson den Platz aufgeben muss und aus der Formel 1 ausscheidet. Spannende Wochen bei Red Bull also. Die Fahrer wissen jetzt ganz genau, was die Stunde geschlagen hat.