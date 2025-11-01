Red Bull schmeißt gesamten Formel-1-Plan über den Haufen – Boss verrät Details

Nach dem Großen Preis von Mexiko sollte die Entscheidung eigentlich fallen. Noch immer ist nicht klar, wie Red Bull seine beiden Formel-1-Teams für 2026 besetzen will. Von vier Plätzen sind nur die beiden von Max Verstappen und Isack Hadjar sicher.

Auf der anderen Seite kämpfen vor allem Liam Lawson und Yuki Tsunoda um den Fortbestand ihrer Formel-1-Karriere. Und sie bekommen weitere Chancen, sich zu beweisen. RB-Teamchef Laurent Mekies verkündet jetzt, warum man die Entscheidung nach hinten schiebt.

Formel 1: Alle machen Fortschritte

Drei Fahrer kämpfen um zwei Plätze. Denn neben Lawson und Tsunoda befindet sich auch Top-Talent Arvid Lindblad in der Verlosung. Ihm werden gute Chancen auf einen Platz bei den Racing Bulls eingeräumt. In Mexiko saß er im ersten freien Training dagegen im Auto von Max Verstappen – und lieferte eine blitzsaubere Leistung.

Auch Tsunoda erwischte ein gutes Wochenende, wie Mekies gegenüber „formula1.com“ befand. Dass der Japaner nur Elfter wurde, schob der Teamchef auf Entscheidungen des Teams, für die der Formel-1-Pilot nichts konnte.

„Yuki macht Schritte nach vorne, die anderen Jungs tun es ihm gleich, weshalb wir keinen Grund haben, unsere Entscheidung zu überstürzen“, erklärte Mekies, warum man die Fahrerentscheidung für 2026 weiter aufschiebt.

Bitteres Lawson-Wochenende

Weniger erfreulich lief das Wochenende für Liam Lawson, der erst einen Schreckmoment erlebte und dann früh ausschied. Auch das spiele eine Rolle, immerhin wolle man laut Mekies allen drei Kandidaten noch viele Chancen geben, sich für den Sitz zu beweisen. Nach so einem Verlauf wie in Mexiko wäre das wohl unfair gegenüber dem Neuseeländer gewesen.

Und noch ein wichtiger Faktor spielt eine Rolle: der WM-Kampf von Max Verstappen. Mekies betont, dass jeder fokussiert bleiben müssen. Störgeräusche durch das Verkünden des Fahrer-Line-Ups könne man da nicht gebrauchen. Logisch: Man stelle sich mal vor, Verstappen benötigt Tsunodas Hilfe auf dem Weg zum fünften Formel-1-Titel – aber der hat schon keine Lust mehr, weil er weiß, dass er nächste Saison raus ist.