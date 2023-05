Formel 1: Zieht Red Bull einen ganz dicken Fisch an Land? „Wäre großartig“

Arbeitet Red Bull an einem richtigen Kracher? Die Rennen der Formel 1 in Amerika sind seit jeher ein Magnet für alle möglichen Stars. So war es auch in Miami vor einer Woche. Schauspieler, Sänger, Sportler – sie alle waren in der Boxengasse.

Und auch Prominenz anderer Art wurde gesichtet. So war beispielsweise auch Tesla-Boss Elon Musk im Paddock unterwegs. Offenbar schien er sich dabei sehr für den amtierenden Formel-1-Champion Red Bull zu interessieren.

Formel 1: Musk zu Gast bei Red Bull

Kameras hatten Musk in der Red-Bull-Garage bei Gesprächen mit Christian Horner eingefangen. Im Nachgang verrät der Teamchef jetzt, worum es in diesen Gesprächen ging. „Offensichtlich ist er ein unglaublich kluger Mann“, lobte Horner Musk in der „Financial Times“.

Musk sei äußerst beeindruckt von der Technik gewesen, die in einem Formel-1-Auto steckt. Er wollte „alles über die Batterie, die Leistung und den Output des Autos wissen“, verriet Horner.

Musk als F1-Investor?

Mit seinen Elektro-Autos hat der Tesla-Boss ein Imperium geschaffen. Und in der Formel 1 wird der Elektro-Anteil immer wichtiger. Ab 2026 führt die Rennserie neue Motoren ein, die zur Hälfte elektrisch betrieben sind.

Elon Musk ist F1-interessiert. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Horner betont, dass er sich Musk als Investor aus dieser Hinsicht sehr gut vorstellen könne. „Er ist einer der Partner von Larry Ellison von unserem Titelsponsor Oracle.

Und es ist immer schön, solche Leute zu treffen, die in der Technik-Industrie involviert und sehr zukunftsorientiert sind“, so der RB-Boss. Es „wäre großartig, wenn ein solches Talent in die Formel 1 investieren würde.“

Formel 1: Duell mit RB

Zuvor sprach der Tesla-Besitzer allerdings noch eine Herausforderung an den Rennstall aus. So wollte Musk wohl mit einem seiner Elektrofahrzeuge gegen Red Bull antreten, berichtete Horner.

Dann habe er allerdings feststellen müssen, „dass sie nur die Hälfte des Rennens fahren könnten“, scherzt der Formel-1-Teamchef. Deshalb habe man von diesem Duell wohl Abschied nehmen müssen.