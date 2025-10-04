Red Bull verkündet es selbst! Kommt ER bald zum Formel-1-Team?

Für das kommende Jahr sind nicht alle Cockpits in der Formel 1 besetzt. Vor allem bei Red Bull schauen alle ganz genau hin. Wer wird an der Seite von Max Verstappen starten? Und auch interessant: Wer wird bei den Racing Bulls fahren?

Red Bull hat dabei die Qual der Wahl. Unter der Woche gab es bei McLaren einen Fahrer-Knall. Genau hier könnte das österreichische Formel-1-Team jetzt zuschnappen. Das bestätigt auch Motorsportchef Helmut Marko.

Formel 1: Schnappt Red Bull bei McLaren zu?

Mit einem Paukenschlag begann das Formel-1-Wochenende in Singapur. McLaren und Alex Dunne haben verkündet, dass die Zusammenarbeit am Ende des Jahres beendet wird. Der Nachwuchsfahrer darf damit zu einem anderen Rennstall wechseln – und das ablösefrei!

Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko wurde in Singapur von „Sky“ auf den jungen Iren angesprochen und ließ dabei aufhorchen. „Alex Dunne ist ein sehr schneller, aggressiver, junger Fahrer, passt demnach zu Red Bull“, so der Österreicher. „Und dadurch, dass er jetzt absolut frei ist, im Einvernehmen mit McLaren gelöst, ist das natürlich jemand, mit dem wir uns sicher unterhalten.“

Für das Topteam der Königsklasse wäre eine Dunne-Verpflichtung ein Coup. Der Youngster durfte in diesem Jahr gleich an zwei Trainingseinheiten für McLaren im Auto sitzen, überzeugte dabei sehr und machte auch auf sich aufmerksam. Da allerdings mit Oscar Piastri und Lando Norris zwei Piloten im Team sind, die auch langfristig unter Vertrag stehen, hat er so gut wie keine Chance.

„Er ist ein aggressiver Fahrer“

Aktuell fährt Dunne in der Formel 2 und steht auf Rang fünf in der Fahrerwertung. Immer wieder gab es Gerüchte um das irische Top-Talent. Vor allem bei Alpine wird er aktuell gehandelt, um Franco Colapinto zu ersetzen. Allerdings dürfte Red Bull für das erste Formel-1-Jahr deutlich attraktiver sein. Stellt sich nur die Frage: Für welches Team würde er dann fahren?

Es ist gut möglich, dass Dunne dann für die Racing Bulls an den Start gehen würde. Den Platz an der Seite von Max Verstappen könnte nämlich Isack Hadjar einnehmen, der eine starke Rookie-Saison fährt. Yuki Tsunoda könnte sein Cockpit verlieren, Liam Lawson überzeugt ebenfalls bei den Racing Bulls und könnte mit Dunne dann einen neuen Teamkollegen bekommen.

„Er ist ein sehr aggressiver Fahrer, hat eine fantastische Fahrzeugbeherrschung und ist schnell“, lobt Marko den jungen Dunne. Ob er dann auch tatsächlich zu Red Bull wechseln wird, wird sich zeigen.